Si chiude con successo l’8ª edizione del Festival del Sud – Valentia in Festa

Si è conclusa con straordinario successo l’Ottava Edizione del Festival del Sud – Valentia in Festa, promossa e organizzata dall’Associazione Valentia APS, che anche quest’anno ha trasformato Vibo Valentia in un punto di riferimento per la cultura, il dialogo e la crescita civile del Mezzogiorno. L’edizione 2025 ha rappresentato un ulteriore passo nel percorso di consolidamento di un progetto che, anno dopo anno, continua a coniugare innovazione, tradizione e partecipazione, offrendo un modello virtuoso di cittadinanza attiva e cooperazione territoriale.

Nel corso delle giornate, il Festival ha ospitato personalità di primo piano del panorama nazionale – esponenti delle istituzioni, della giustizia, della cultura, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport – che hanno dato vita a un intenso confronto sui temi della legalità, della memoria e del futuro del Sud.

Tra i momenti più significativi:

Nicola Gratteri, che ha aperto i lavori con un forte appello alle istituzioni e ai giovani: “non possiamo lasciare la gestione della Calabria nelle mani degli ’ndranghetisti. Serve una rivoluzione culturale che parta dalle famiglie e dalle scuole. Cultura, lavoro e studio sono anticorpi contro le mafie“.

Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha richiamato i giovani alla responsabilità: “i clan arruolano ragazzi online, approfittando della superficialità con cui si comunica. Ogni gesto, anche virtuale, può contribuire al bene comune. La memoria non è retorica: è impegno, ogni giorno“.

Giulio Napolitano, giurista e docente universitario, ha condiviso un ricordo toccante del padre, il Presidente emerito Giorgio Napolitano: “mio padre ha avuto una vita lunghissima, tutta dedicata alla politica, alle istituzioni, all’Italia, all’Europa. L’insegnamento che lascia è quello di avere una missione: sentire l’impegno per la comunità“.

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, ha offerto una testimonianza di rinascita e speranza: “oggi sono un uomo nuovo. Ho imparato a piangere e a ringraziare Dio. Ai ragazzi dico di inseguire sempre i propri sogni e di non arrendersi mai“.

“Questa ottava edizione del Festival del Sud è la dimostrazione che quando una comunità crede in sé stessa, nulla è impossibile. Abbiamo visto migliaia di persone, giovani e meno giovani, condividere emozioni, idee, speranze. Ogni applauso, ogni parola, ogni sguardo ci ha ricordato che il Sud non è un luogo da raccontare con rassegnazione, ma da vivere con orgoglio e coraggio. Continueremo a lavorare per fare di Vibo Valentia un simbolo di cultura, energia e rinascita. Perché il vero cambiamento parte dalle persone“, ha dichiarato Anthony Lo Bianco, Presidente dell’Associazione Valentia APS.

L’Associazione Valentia APS ringrazia le istituzioni, i partner, i relatori, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione, che si è confermata tra le più partecipate e sentite di sempre.

Il Festival del Sud consolida così il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il Mezzogiorno, un luogo dove idee, esperienze e storie si intrecciano per costruire una nuova narrazione del Sud: un Sud che crede, che dialoga e che rinasce.