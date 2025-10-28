Shock Inter, Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina vicino ad Appiano Gentile

La mattinata dell’Inter sconvolta da una tragedia scioccante. Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito e ucciso un uomo di 81 anni in carrozzina elettrica mentre si trovava alla guida dell’auto a Fenegrò, in provincia di Como, a 8 minuti di macchina da Appiano Gentile, centro sportivo dell’Inter. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto dell’anziano.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 9.45 lungo la strada provinciale 32, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lomazzo. Secondo quanto si apprende dall’Adnkronos e dai primi accertamenti, pare che la vittima a bordo di una carrozzina elettrica avesse lasciato la ciclabile e attraversato la carreggiata per raggiungere la pista sul senso opposto. Mentre attraversava, è stato travolto dall’auto di Josep Martinez. Il calciatore si è fermato dopo l’incidente e, a quanto si apprende, sarà sottoposto ad accertamenti dai carabinieri.

L’Inter annulla la conferenza di Chivu

L’Inter ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, alla vigilia del match con la Fiorentina, è stata annullata. La decisione della società nerazzurra arriva a poche ore dall’incidente stradale che ha visto protagonista il proprio secondo portiere, Josep Martinez e nel quale è morto un anziano in carrozzina elettrica.