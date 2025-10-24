Shock in Germania, esercitazione scambiata per assalto: polizia spara sull’esercito

Episodio clamoroso accaduto nei giorni scorsi a Bundeswehr, piccola città della Baviera, in Germania, in cui la polizia ha sparato sull’esercito ferendo un soldato durante un’esercitazione militare. Alcuni cittadini avevano avvistato un uomo armato e, scambiandolo per un criminale, avevano avvertito la polizia che, all’oscuro dell’esercitazione (come confermato successivamente) ha neutralizzato la minaccia.

Il soldato è stato portato in ospedale ed è stato rilasciato la sera stessa. L’esercitazione era in corso a Altenerding, una frazione a sud del comune di Erding, a poche decine di chilometri dal centro di Monaco. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo e le indagini sono ancora in corso.

Secondo le prime testimonianze, durante l’intervento della polizia qualcuno ha iniziato a sparare: secondo alcune ricostruzioni dei giornali tedeschi il soldato avrebbe sparato pensando che la polizia stesse partecipando all’esercitazione. Solo che lui aveva delle munizioni a salve, che emettono uno “scoppio” ma non sparano proiettili, mentre la polizia ha usato proiettili veri.