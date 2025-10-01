Shock a nel corteo ProPal di Milano: “Mattarella complice del genocidio”

“Non solo non ci rappresenta questo governo infame ma anche il nostro Presidente della Repubblica, che ci dimostra quanto le istituzioni sono complici del genocidio“. È quanto urlato al megafono un’attivista alla testa del corteo spontaneo che sta sfilando per le vie di Milano in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. I ProPal milanesi sono convinti che il Capo dello Stato Sergio Mattarella, una figura alquanto lontana da posizioni di destra, meno che mai da fascismo e altri insinuazioni idiote, nemmeno vicino a Israele, sia complice del genocidio perchè ha chiesto alla Flotilla di evitare di mettersi in pericolo violando il blocco navale israeliano.

“Sono le nostre istituzioni che hanno impedito alla Flotilla di rompere il blocco illegale. Non ci rappresentano. Mandiamogli questo messaggio non solo con le parole ma anche con i fatti: noi il 3 ottobre riblocchiamo di nuovo tutto“, ha aggiunto l’attivista. Il corteo, a cui stanno partecipando oltre un migliaio di persone, ha raggiunto ora piazza Cairoli, a poca distanza dalla stazione Cadorna.