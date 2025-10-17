Serra San Bruno, successo per la Festa del Fungo

La XII edizione della Festa del Fungo di Serra San Bruno si è

conclusa con risultati di straordinario rilievo, confermandosi tra gli eventi più attesi e partecipati del calendario autunnale calabrese.

L’iniziativa, che ha registrato un’affluenza record di visitatori, è stata ideata, coordinata e organizzata dalla Pro Loco di Serra San Bruno, che, ancora una volta, si è distinta per capacità progettuale, efficienza organizzativa e spirito di servizio verso la comunità. La Pro Loco ha svolto un ruolo determinante in ogni fase della manifestazione: dalla programmazione degli eventi alla promozione turistica, dalla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali alla gestione logistica e operativa delle giornate di festa.

Grazie all’impegno costante dei suoi volontari e alla collaborazione con il Parco regionale delle Serre, il Gal Serre Vibonesi e l’Amministrazione comunale, le associazioni del territorio e gli operatori economici

locali, l’evento ha rappresentato un importante momento di coesione e di rilancio dell’immagine di Serra San Bruno. La Festa del Fungo 2025 ha proposto un ricco calendario di attività – degustazioni, mostre

micologiche, convegni, spettacoli e percorsi enogastronomici – che hanno saputo coniugare tradizione, cultura e sostenibilità, consolidando il legame tra la comunità e il suo patrimonio naturale e culinario. “Il successo di questa edizione – ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Serra San Bruno – è il risultato di un lavoro corale e di una visione condivisa. La Pro Loco continuerà ad essere punto di riferimento per la promozione turistica e culturale del nostro territorio, valorizzando le risorse locali e favorendo sinergie con le istituzioni e le realtà associative”.

Con questa edizione, la Festa del Fungo si conferma un modello virtuoso di organizzazione territoriale e di collaborazione tra enti, capace di coniugare la valorizzazione delle tradizioni con un’offerta turistica di qualità. Il ruolo della Pro Loco di Serra San Bruno emerge, ancora una volta, come elemento centrale nella costruzione di un’identità territoriale forte, fondata su partecipazione, volontariato e promozione culturale.