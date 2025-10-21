Serie D, non solo Reggina: anche la Gelbison si separa dall’allenatore. Aveva sbancato il Granillo un mese fa

Inizio di settimana significativo nel girone I di Serie D. Non è solo la Reggina ad essersi separata dal proprio ormai ex tecnico, Trocini (al suo posto Torrisi), ma anche la Gelbison, che proprio un mese fa aveva sbancato il Granillo. Riflessioni in corso, poi, anche in casa Gela. “La Gelbison comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della prima squadra Mister Imperio Carcione. Contestualmente, lasciano la società anche i membri dello staff tecnico: il preparatore atletico Simone Paris e il match analyst Giuseppe Spica” si legge nella nota ufficiale del club campano.

“La società ringrazia tutti per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo trascorso con i rossoblù, augurando le migliori soddisfazioni professionali per il futuro. La conduzione tecnica della prima squadra viene affidata, in via temporanea, all’allenatore in seconda Agostino Spicuzza”: