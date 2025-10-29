Serie D: niente ACR Messina, Catalano firma con la Vigor Lamezia

Giovanbattista Catalano firma con la Vigor Lamezia. L’attaccante 31enne, con esperienze nel professionismo, ritorna a vestire la maglia biancoverde. Nei giorni scorsi il suo profilo era stato accostato all’ACR Messina, alla ricerca di alcuni elementi per rinforzare la rosa, dopo l’arrivo di Racing City Group. Tra tutti i nomi usciti fuori pubblicamente, questo era l’unico realmente contattato dal club, ma l’operazione già ieri risultava essere in salita. Degli altri nomi, tra cui quelli importanti di Crimi e Foggia, secondo quanto verificato non risultano esserci stati contatti, anche perché i giocatori sono già accasati.

Tornando alla Vigor Lamezia, questo il comunicato della società calabrese in merito all’acquisto di Catalano. “Rinforzo in attacco per la Vigor Lamezia. Si lega al club di Via Marconi e torna così a vestire la maglia biancoverde Giovanbattista Catalano. Cresciuto nel settore giovanile della Vigor Lamezia, il classe 1994 originario di Cortale, ha esordito in prima squadra nella stagione 2010-2011 in serie C2. IN biancoverde è rimasto fino alla stagione 2014-2015 alternando brevi esperienze nei settori giovanili di Cagliari e Pescara (con cui ha anche esordito in serie A) e con il Rimini in C2.

Andato via da Lamezia ha poi indossato le maglie di Potenza, Picerno, San Severo, Anzio, Lupa Roma, Roccella, ACR Messina, Corigliano, Licata, Città S.Agata, Ragusa, Santa Maria del Cilento e Nola sempre in Serie D. Il calciatore, che può ricoprire il ruolo di trequartista, di ala ma anche di centrocampista, ha iniziato la stagione proprio a Nola, formazione dalla quale si è separato nelle scorse settimane. In carriera per lui oltre 200 presenze in Serie D. Catalano è già a disposizione di mister Mancini e sosterrà domani il suo primo allenamento assieme al resto della squadra”.