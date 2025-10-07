Serie D, la Vigor Lamezia esonera l’allenatore Antonio Foglia Manzillo

Antonio Foglia Manzillo non è più l’allenatore della Vigor Lamezia. A comunicarlo, in una nota ufficiale, il club biancoverde, che affida momentaneamente la squadra al tecnico della Juniores Giuseppe Neri in attesa di nominare il nuovo trainer. “La Vigor Lamezia comunica di aver sollevato Antonio Foglia Manzillo dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra, insieme al suo vice Giovanni D’Alessio” si legge nella nota.

“La decisione del Club è stata presa nell’interesse della squadra, con l’obiettivo di favorire un pronto rilancio del progetto tecnico in una fase ancora iniziale della stagione. La Società desidera ringraziare mister Foglia Manzillo e il suo collaboratore per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo alla guida della squadra. La conduzione tecnica verrà momentaneamente affidata all’allenatore della formazione Juniores, Giuseppe Neri. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alla guida tecnica della Prima Squadra”.