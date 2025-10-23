Serie D, il Presidente del Paternò incontra i calciatori dopo la loro pesante denuncia: cosa è accaduto

“Il club annuncia che il suo presidente, Yahya Kirdi, ha incontrato privatamente questa mattina la squadra nella nuova sede del ritiro. Il confronto si è svolto in un clima costruttivo e aperto, con l’obiettivo comune di affrontare un momento di transizione e concentrarsi sullo sport. La dirigenza ha ascoltato attentamente le preoccupazioni della squadra e ha accolto la richiesta di un dialogo franco e collaborativo. Questo passo rappresenta un momento importante per riunire il gruppo e ristabilire una visione condivisa”. E’ quanto si legge in una nota del Paternò, che informa dell’incontro tra il Presidente e la squadra dopo la denuncia di quest’ultima, molto pesante.

Le parole del Presidente Kirdi

Kirdi ha dichiarato: “Ho voluto essere presente perché credo fermamente che possiamo ripristinare la fiducia reciproca solo affrontando insieme le sfide. Il nostro progetto per Paternò non si basa sulle polemiche, ma piuttosto sul coinvolgimento, sul rispetto e sull’impegno quotidiano. Voglio ribadire che la squadra e la città sono sempre al centro dell’attenzione: riconosciamo di dover essere un’unica entità, campioni dentro e fuori dal campo. Andiamo avanti con convinzione, coesione e determinazione”. Kirdi ha inoltre espresso la sua gratitudine ad alcuni rappresentanti dei tifosi della squadra per essersi presentati. Questo ha accresciuto il suo rispetto per loro. “Mi ha fatto capire – ha sottolineato Kirdi – che si tratta di fare fronte ad una grande responsabilità e dunque persevererò per realizzare il sogno di Paternò”.

Kirdi ha anche risposto alle domande dei tifosi sulle condizioni di vita dei giocatori e sulla situazione attuale. Ha affermato di aver fornito una sede abitativa adeguata, dotata di tutti i comfort. Il trasferimento nell’attuale residenza è un desiderio dei calciatori e dell’allenatore stesso. Il club aggiungerà presto nuovi giocatori alla squadra.

“Ringrazio il sindaco di Paternò, il signor Nino Naso, e l’assessore allo sport, Luigi Gulisano per la loro costante attenzione e il loro illimitato supporto alla squadra”.

La versione del capitano

Il capitano della squadra, Mohamed Zakaria Boulahia Nedjadi ha anche smentito le false affermazioni che circolano sui social media circa la mancanza di interesse della dirigenza per la squadra a tutti i livelli. Al termine dell’incontro, ha dichiarato: “La squadra ha espresso grande apprezzamento per la disponibilità e la sensibilità del presidente ed è soddisfatta della chiarezza raggiunta. Siamo tutti pienamente concentrati, consapevoli dell’importanza del momento. Ora pensiamo solo al campo e al risultato per il bene e il successo del Paternò”.

La società “ringrazia tutti i giocatori, lo staff e i tifosi per la loro dedizione e li invita a rimanere uniti nel sostenere la squadra. Ora più che mai, tutte le energie devono essere indirizzate verso l’obiettivo comune: una stagione di rinnovato slancio e orgoglio rossazzurro. Il percorso non sarà privo di ostacoli, ma è proprio nei momenti difficili che si misura la vera forza di un gruppo unito. Condividere un obiettivo comune sarà la chiave per costruire qualcosa di duraturo e degno della storia di questa città”.