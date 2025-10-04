Serie D, clamoroso Acireale: DASPO di 2 anni al Presidente Di Mauro, ha aggredito Savanarola del Messina

Una clamorosa decisione è stata assunta nei confronti del Presidente dell’Acireale Giovanni Di Mauro, punito con due anni di DASPO dalla Questura di Catania. La sanzione è nata, come rivela La Sicilia, per via dell’aggressione al secondo allenatore dell’ACR Messina, Giuseppe Savanarola, ex proprio dell’Acireale. L’episodio si è verificato al termine dell’ultimo incontro tra le due squadre, che ha visto prevalere la squadra dello Stretto. La decisione degli inquirenti è scaturita in seguito alle riprese video analizzate.