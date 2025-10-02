Serie D, cambio in panchina nell’Acireale: esonerato Coppa, arriva Pagana

In una nota stampa, l’Acireale comunica che “Marco Coppa non è più il responsabile della prima squadra“. Al suo posto arriva, anzi ritorna, Giuseppe Pagana, originario di Troina, classe 1977. Già alla guida dei granata nel biennio 2019-2021 (49 partite, con la media di 1,80 punti), ha allenato Troina (dove sfiorò la promozione in Lega Pro nel 2017/2018, fermandosi solo ai calci di rigore nella sfortunata finale contro la Vibonese), Siracusa, Paternò, Rotonda ed Enna. È stato anche un ottimo attaccante, vantando presenze in Serie C1 e in Serie B, fino al ritiro nel 2016.