Serie D, Athletic Club Palermo-Sambiase: la presentazione del match

L’Athletic Club Palermo si prepara alla prossima importantissima sfida casalinga. Domenica 26 ottobre 2025, al Velodromo “Paolo Borsellino”, i nerorosa, sempre supportati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort d’Europa, ospiteranno il Sambiase in uno scontro che potrebbe risultare decisivo per le ambizioni di vertice (calcio d’inizio alle 14.30). Entrambe le squadre sono appaiate a quota 13 punti e chi riuscirà a conquistare i tre punti potrà scalare posizioni in classifica, avvicinandosi concretamente alla vetta del campionato.

La squadra guidata da Mister Ferraro sta lavorando intensamente per preparare al meglio questa sfida, con l’obiettivo di regalare ai tifosi un’altra prestazione convincente e un risultato positivo che consolidi la posizione.

Il Sambiase arriverà sul campo dopo il deludente 1-1 appena ottenuto con il Messina, partita che ha visto sfumare una vittoria che sembrava ormai in cassaforte dopo la rete nel primo tempo di Haberkon. L’Athletic Club Palermo si presenta invece con la forza della preziosa vittoria dell’1-0 ottenuta domenica sul difficile campo del Gela grazie alla rete decisiva di Bonfiglio al 57′ minuto. Una vittoria di carattere che assume ancora più valore considerando la doppia espulsione di Bustos al 70′ e la conseguente espulsione del mister, che ha costretto i nerorosa a difendere il vantaggio in inferiorità numerica per gli ultimi venti minuti con grande determinazione.

Antonio Mazzotta, capitano Athletic Club Palermo: “quello di domenica è stato un grande risultato, frutto di una straordinaria prestazione di squadra. Nonostante l’inferiorità numerica siamo riusciti a gestire bene i momenti del match, conquistando tre punti fondamentali per il nostro cammino. Dobbiamo continuare a testa bassa per centrare al più presto il nostro primo obiettivo stagionale, la salvezza“.

Si è trattata della prima vittoria fuori casa della stagione, un risultato che conferma la crescita della squadra. I numeri parlano chiaro: sette gare consecutive con almeno un gol realizzato, il secondo miglior attacco del girone con il capocannoniere Micoli, e una posizione di secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla vetta.

La partnership continua

Per il terzo anno consecutivo Escort Advisor ha rinnovato la propria partnership con la squadra nerorosa, confermandosi main sponsor in una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni.

“Siamo entusiasti di continuare questo percorso insieme all’Athletic Club Palermo per il terzo anno consecutivo”, dichiara la dirigenza di Escort Advisor. “La squadra sta dimostrando sul campo determinazione, ambizione e voglia di crescere. Il nostro sostegno è totale e siamo convinti che questa stagione porterà risultati importanti.”