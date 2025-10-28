Serie D: Athletic Club Palermo, avanti tutta

L’Athletic Club Palermo continua la sua scalata in classifica, raggiunge il secondo posto e si porta a soli due punti dalla capolista. I nerorosa di Emanuele Ferraro, squalificato domenica e sostituito in panchina dal vice Domenico Marino, hanno offerto un’altra prestazione convincente domenica, battendo 2-0 il Sambiase e mantenendo la porta inviolata per la seconda partita consecutiva e risulta la seconda migliore formazione, tra le trenta promosse in Serie D, per punti fatti dopo le prime nove giornate di campionato. “I ragazzi hanno disputato una grande partita contro un avversario abbastanza organizzato – dichiara Domenico Marino, allenatore in seconda – stanno facendo un grande lavoro frutto anche del supporto dello staff e della società. É un grande gruppo che può fare bene e togliersi delle belle soddisfazioni.”

I padroni di casa hanno preso gradualmente il controllo del gioco fino al gol che ha sbloccato la partita, un capolavoro di Maurino che ha scoccato dai 25 metri una conclusione potente e tesa. Il centrocampista è rimasto protagonista anche nel finale di primo tempo, pur non centrando la porta. Il Sambiase ha provato a reagire con l’ingresso di Francisco, ma l’Athletic ha risposto con la carta vincente: Bova. Il centrocampista, entrato da appena 100 secondi, firma il raddoppio con un potente mancino sul primo palo, finalizzando una splendida triangolazione con Mazzotta. La vittoria permette all’Athletic Club Palermo di continuare a sognare in grande, con una classifica che li vede posizionati al secondo posto con 16 punti e prestazioni sempre più solide, in vista della sfida di domenica 2 novembre contro il Paternò Calcio.

Grande soddisfazione da parte di Escort Advisor, main sponsor del club: “Siamo orgogliosi di sostenere una squadra che sta dimostrando sul campo qualità tecnica e carattere. La prestazione contro il Sambiase è stata esemplare: solidità difensiva, gioco organizzato e coraggio sotto porta. Vedere l’Athletic al secondo posto non è una sorpresa, ma il risultato di un progetto serio e ambizioso. Siamo molto fiduciosi nel futuro di questo girone: i ragazzi hanno tutte le carte in regola per continuare a lottare per le posizioni di vertice e regalare grandi soddisfazioni ai tifosi palermitani. Forza Athletic!”.