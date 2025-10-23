Serie D, ancora esoneri: salta il DG del Gela

“Il Gela Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Direttore Generale Alessandro Bonaffini. La società desidera ringraziare sinceramente Bonaffini per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati in questi anni, prima da calciatore e capitano, poi da dirigente, contribuendo con professionalità e passione alla crescita del club. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto nella scorsa stagione nel ruolo di Direttore Sportivo, culminato con la promozione del Gela Calcio in Serie D. A lui i migliori auguri per il prosieguo del percorso professionale e umano”. Così in una nota il club siciliano comunica di aver esonerato il DG Bonaffini.

Due giorni fa il club, con un duro comunicato, aveva smentito le notizie circolate in merito a un possibile esonero dell’allenatore. Ieri, invece, si è tenuta una conferenza stampa congiunta con Presidente, DS, mister e capitano, tutti uniti nel ribadire l’importanza del progetto. Oggi la decisione sul DG.