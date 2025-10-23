Serie D, ancora esoneri: salta il DG del Gela

In una nota il club siciliano comunica di aver esonerato il DG Bonaffini

DG Gela Calcio Alessandro Bonaffini

“Il Gela Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Direttore Generale Alessandro Bonaffini. La società desidera ringraziare sinceramente Bonaffini per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati in questi anni, prima da calciatore e capitano, poi da dirigente, contribuendo con professionalità e passione alla crescita del club. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto nella scorsa stagione nel ruolo di Direttore Sportivo, culminato con la promozione del Gela Calcio in Serie D. A lui i migliori auguri per il prosieguo del percorso professionale e umano”. Così in una nota il club siciliano comunica di aver esonerato il DG Bonaffini.

Due giorni fa il club, con un duro comunicato, aveva smentito le notizie circolate in merito a un possibile esonero dell’allenatore. Ieri, invece, si è tenuta una conferenza stampa congiunta con Presidente, DS, mister e capitano, tutti uniti nel ribadire l’importanza del progetto. Oggi la decisione sul DG.

Ultimi approfondimenti di Sport