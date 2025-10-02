Serie D, altro terremoto nel Castrumfavara: il DS Catania si dimette, “sono irrevocabili”

Dopo l’interruzione del rapporto con mister Infantino, altro terremoto in casa Castrumfavara. Il club, infatti, comunica in una nota di “aver ratificato nel pomeriggio di oggi le dimissioni presentate dal Direttore Sportivo Salvatore Catania. La motivazione è legata a divergenze gestionali e tecniche sulla progettualità da portare avanti durante il proseguo del campionato. Abbiamo chiesto al Direttore Sportivo di rivedere la sua decisione, ma le sue dimissioni oggi sono state irrevocabili”.

“A Catania il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questo avvio della stagione. Un ringraziamento anche al dottor Giovanni Taverna, che per motivi di salute una settimana fa ci ha comunicato di non poter proseguire il suo impegno nella nostra area medica”.