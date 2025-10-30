Serie C Volley, la Nino Romano fa visita alla Play Volley Barcellona

Sabato 1° novembre, alla palestra Aia Scarpaci, la neopromossa Play Volley Barcellona ospita la Nino Romano per un derby che promette intensità e spettacolo. La squadra di coach Fazio arriva sull’onda dell’entusiasmo dopo il successo al quinto set sul campo del New Randazzo, un risultato che vale fiducia e primi punti pesanti nella corsa salvezza. Rispetto alla formazione che ha centrato la promozione in Serie C, il club barcellonese ha ritoccato l’organico con innesti di esperienza: Clelia Chillemi (opposto, ex Saracena), Romina Handraj (schiacciatrice, Asd Volley), Martina Genovesi (centrale, Pallavolo Oliveri) e Veronica Gulino (libero, al rientro dopo un anno di stop).

Dall’altra parte la Nino Romano di coach Maccotta cerca conferme dopo il 3-1 contro I Giardini del Volley. Un successo che però ha lasciato intravedere pause e discontinuità. A Barcellona servirà una prova più solida, soprattutto sul piano mentale, per dare continuità al lavoro e al talento del gruppo.

Il derby dell’Aia Scarpaci promette scintille: da una parte l’entusiasmo della neopromossa, dall’altra la voglia di riscatto di una squadra che non vuole fermarsi ai primi segnali positivi.

Francesca Fleres, ha colto perfettamente questo punto nelle parole di presentazione del match: “abbiamo voglia di dimostrare ciò che abbiamo costruito fino ad adesso ed è giusto coronare tutto il lavoro fatto in palestra. Nella partita precedente si percepiva che abbiamo giocato con il freno a mano tirato e la prestazione fatta dalle ragazze dei Giardini del Volley potrebbe essere uno spunto per farci inserire uno di quei tasselli che possono rendere il nostro gioco ancora più convincente”. Sulla partita di sabato non nasconde i timori di affrontare la Play Volley: “Scontrarci con squadre che hanno un’interpretazione diversa del gioco ci aiuti a migliorare la nostra intesa e secondo me troveremo una squadra con tanta grinta e sono in grado di metterci in difficoltà in tanti modi diversi ma spero che, nonostante questo, riusciamo a trovare un modo per portare a casa la partita”.

La gara avrà luogo sabato 1° novembre alla Palestra Aia Scarpaci di Barcellona con fischio d’inizio alle ore 18:00. Arbitreranno l’incontro il Sig. Lo Presti Andrea Maria Fortunato come primo arbitro e la Sig.ra Pennisi Aurelia come secondo.