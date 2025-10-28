Serie C, tempo di rinnovi al Catania: arriva un altro prolungamento di contratto

Arriva un altro rinnovo di contratto per il Catania, che comunica "di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Mario Ierardi"

Il Catania festeggia la vittoria coi propri tifosi

Dopo quello di ieri a Raimo, arriva un altro rinnovo di contratto per il Catania, che comunica “di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Mario Ierardi. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Mario è un atleta nel pieno della maturità, un professionista capace di assicurare uno standard elevato in termini di prestazioni e atteggiamenti sempre utili alla causa collettiva. Apprezziamo in lui anche l’ambizione e la determinazione che sono tra i principali presupposti per essere protagonista nel Catania, quest’anno e in futuro”.

Ierardi osserva: “la fiducia del Presidente, del Vice Presidente, dei dirigenti, di tutte le persone che lavorano per il club e dei tifosi rossazzurri è veramente preziosa e mi regala emozioni e motivazioni fortissime, voglio esprimere tutta la mia gratitudine. Tutti i miei sforzi sono e saranno diretti a ripagare la straordinaria possibilità di vivere la quotidianità calcistica in una delle piazze più importanti del calcio italiano, calorosa e appassionata. Forza Catania!”.

