Serie C, spettacolo Cosenza: travolto il Potenza! Buscé ora “tallona” le big in vetta

Una sconfitta rocambolesca in extremis e un pari combattuto hanno solo frenato una corsa che al momento rimane grandiosa, soprattutto considerando l’ambiente. Il Cosenza, dopo un pari nelle ultime due, torna alla vittoria e lo fa in modo convincente, rifilando tre reti al Potenza in una gara praticamente senza storia. Con questo successo, la squadra di Buscé è quarta, ha scavalcato tre squadre e ora “tallona” le big in vetta. Partita senza storia, dicevamo. Il vantaggio è alla mezz’ora, con Ricciardi, e il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, uno-due micidiale all’ora di gioco, che mette in ghiaccio la gara: ancora Ricciardi e poi Mazzocchi, per il 3-0 finale.
Buscé e la squadra stanno svolgendo, va detto, un gran lavoro, soprattutto considerando la contestazione perenne verso Guarascio e i problemi ben noti. Tra l’altro, per questo, stadio sempre deserto e proteste continue, che al momento però non vedono protagonista la squadra, giustamente. In settimana, tra l’altro, è stato presentato il progetto per il nuovo stadio “San Vito-Marulla”.
Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 24 ottobre
Ore 20:30
Foggia-Altamura 0-1
Sabato 25 ottobre
Ore 14:30
Atalanta U23-Picerno 6-2
Cavese-Crotone 1-0
Ore 17:30
Siracusa-Casarano 4-1
Domenica 26 ottobre
Ore 12:30
Trapani-Cerignola 2-1
Ore 14:30
Catania-Benevento 1-0
Cosenza-Potenza 3-0
Ore 17:30
Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina
Ore 20:30
Salernitana-Casertana
Classifica Serie C Girone C
- Catania 24
- Benevento 22
- Salernitana 22*
- Casarano 18
- Crotone 17
- Casertana 17*
- Cosenza 16
- Monopoli 15*
- Atalanta U23 14
- Altamura 14
- Potenza 13
- Latina 12*
- Trapani 11 (-8)
- Sorrento 11*
- Cavese 11
- Audace Cerignola 10
- Foggia 10
- Picerno 9
- Giugliano 9*
- Siracusa 6
*Una partita in meno
Prossimo turno, 12ª giornata
Venerdì 31 ottobre
Ore 20:30
Casertana-Catania
Picerno-Cavese
Sabato 1 Novembre
Ore 14:30
Altamura-Cosenza
Audace Cerignola-Atalanta U23
Casarano-Monopoli
Domenica 2 Novembre
Ore 14:30
Crotone-Trapani
Potenza-Foggia
Ore 17:30
Giugliano-Siracusa
Latina-Salernitana
Ore 20:30
Benevento-Sorrento