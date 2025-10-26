Serie C, spettacolo Cosenza: travolto il Potenza! Buscé ora “tallona” le big in vetta

Il Cosenza, dopo un pari nelle ultime due, torna alla vittoria e lo fa in modo convincente, rifilando tre reti al Potenza in una gara praticamente senza storia

Una sconfitta rocambolesca in extremis e un pari combattuto hanno solo frenato una corsa che al momento rimane grandiosa, soprattutto considerando l’ambiente. Il Cosenza, dopo un pari nelle ultime due, torna alla vittoria e lo fa in modo convincente, rifilando tre reti al Potenza in una gara praticamente senza storia. Con questo successo, la squadra di Buscé è quarta, ha scavalcato tre squadre e ora “tallona” le big in vetta. Partita senza storia, dicevamo. Il vantaggio è alla mezz’ora, con Ricciardi, e il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, uno-due micidiale all’ora di gioco, che mette in ghiaccio la gara: ancora Ricciardi e poi Mazzocchi, per il 3-0 finale.

Buscé e la squadra stanno svolgendo, va detto, un gran lavoro, soprattutto considerando la contestazione perenne verso Guarascio e i problemi ben noti. Tra l’altro, per questo, stadio sempre deserto e proteste continue, che al momento però non vedono protagonista la squadra, giustamente. In settimana, tra l’altro, è stato presentato il progetto per il nuovo stadio “San Vito-Marulla”.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura 0-1

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picerno 6-2
Cavese-Crotone 1-0

Ore 17:30

Siracusa-Casarano 4-1

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola 2-1

Ore 14:30

Catania-Benevento 1-0
Cosenza-Potenza 3-0

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 24
  2. Benevento 22
  3. Salernitana 22*
  4. Casarano 18
  5. Crotone 17
  6. Casertana 17*
  7. Cosenza 16
  8. Monopoli 15*
  9. Atalanta U23 14
  10. Altamura 14
  11. Potenza 13
  12. Latina 12*
  13. Trapani 11 (-8)
  14. Sorrento 11*
  15. Cavese 11
  16. Audace Cerignola 10
  17. Foggia 10
  18. Picerno 9
  19. Giugliano 9*
  20. Siracusa 6

*Una partita in meno

Prossimo turno, 12ª giornata

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania
Picerno-Cavese

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza
Audace Cerignola-Atalanta U23
Casarano-Monopoli

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani
Potenza-Foggia

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa
Latina-Salernitana

Ore 20:30

Benevento-Sorrento

