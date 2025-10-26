Serie C, spettacolo Cosenza: travolto il Potenza! Buscé ora “tallona” le big in vetta

Una sconfitta rocambolesca in extremis e un pari combattuto hanno solo frenato una corsa che al momento rimane grandiosa, soprattutto considerando l’ambiente. Il Cosenza, dopo un pari nelle ultime due, torna alla vittoria e lo fa in modo convincente, rifilando tre reti al Potenza in una gara praticamente senza storia. Con questo successo, la squadra di Buscé è quarta, ha scavalcato tre squadre e ora “tallona” le big in vetta. Partita senza storia, dicevamo. Il vantaggio è alla mezz’ora, con Ricciardi, e il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, uno-due micidiale all’ora di gioco, che mette in ghiaccio la gara: ancora Ricciardi e poi Mazzocchi, per il 3-0 finale.

Buscé e la squadra stanno svolgendo, va detto, un gran lavoro, soprattutto considerando la contestazione perenne verso Guarascio e i problemi ben noti. Tra l’altro, per questo, stadio sempre deserto e proteste continue, che al momento però non vedono protagonista la squadra, giustamente. In settimana, tra l’altro, è stato presentato il progetto per il nuovo stadio “San Vito-Marulla”.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura 0-1

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picerno 6-2

Cavese-Crotone 1-0

Ore 17:30

Siracusa-Casarano 4-1

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola 2-1

Ore 14:30

Catania-Benevento 1-0

Cosenza-Potenza 3-0

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano

Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana

Classifica Serie C Girone C

Catania 24 Benevento 22 Salernitana 22* Casarano 18 Crotone 17 Casertana 17* Cosenza 16 Monopoli 15* Atalanta U23 14 Altamura 14 Potenza 13 Latina 12* Trapani 11 (-8) Sorrento 11* Cavese 11 Audace Cerignola 10 Foggia 10 Picerno 9 Giugliano 9* Siracusa 6

*Una partita in meno

Prossimo turno, 12ª giornata

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania

Picerno-Cavese

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza

Audace Cerignola-Atalanta U23

Casarano-Monopoli

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani

Potenza-Foggia

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa

Latina-Salernitana

Ore 20:30

Benevento-Sorrento