Serie C: seconda sconfitta consecutiva per il Crotone, calabresi battuti dalla Cavese | CLASSIFICA

Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone che torna con zero punti da Cava de’ Tirreni con la sconfitta per 1-0 contro la Cavese nell’11ª giornata del Girone C di Serie C. La squadra di mister Longo è sembrata troppo molle nel primo tempo e poco incisiva nella ripresa senza riuscire realmente ad imporre il proprio gioco. Con questi risultati altalenanti sarà complesso arrivare ai play off per giocarsi un posto in Serie B. Indubbiamente siamo agli inizi del campionato ed il Crotone può tranquillamente cambiare rotta.

La partita

Già al terzo minuto di gioco arriva la rete dei padroni di casa con Munari. Il Crotone cerca di reagire ma la Cavese non lascia spazi alla manovra dei calabresi che, nel corso della prima frazione, non si rendono pericolosi nell’area avversaria. Nella ripresa la squadra di Longo è molto più propositiva ma non riesce a bucare la difesa dei padroni di casa che si difendono con ordine e senza grossi difficoltà. Massimo sforzo negli ultimi minuti di gioco del Crotone. In pieno recupero occasione clamorosa per gli ospiti: colpo di testa verso la propria porta di un difensore di casa che chiama al super intervento Boffelli. La partita si conclude dopo 5 minuti di recupero.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura 0-1

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picierno 6-2

Cavese-Crotone 1-0

Ore 17:30

Siracusa-Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola

Ore 14:30

Catania-Benevento

Cosenza-Potenza

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano

Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Salernitana 22 Catania 21 Casarano 18 Crotone 17* Casertana 17 Cosenza 16 Monopoli 15 Atalanta U23 14* Altamura 14* Potenza 13 Latina 12 Sorrento 11 Cavese 11* Audace Cerignola 10 Foggia 10* Picerno 9* Giugliano 9 Trapani 8 (-8) Siracusa 3

*Una partita in più

Prossimo turno, 12ª giornata

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana – Catania

Picerno – Cavese

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura – Cosenza

Audace Cerignola – Atalanta U23

Casarano – Monopoli

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone – Trapani

Potenza Foggia

Ore 17:30

Giugliano – Siracusa

Latina – Salernitana

Ore 20:30

Benevento – Sorrento