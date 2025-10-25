Serie C: seconda sconfitta consecutiva per il Crotone, calabresi battuti dalla Cavese | CLASSIFICA

Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone che torna con zero punti da Cava de’ Tirreni con la sconfitta per 1-0 contro la Cavese nell’11ª giornata del Girone C di Serie C. La squadra di mister Longo è sembrata troppo molle nel primo tempo e poco incisiva nella ripresa senza riuscire realmente ad imporre il proprio gioco. Con questi risultati altalenanti sarà complesso arrivare ai play off per giocarsi un posto in Serie B. Indubbiamente siamo agli inizi del campionato ed il Crotone può tranquillamente cambiare rotta.
La partita
Già al terzo minuto di gioco arriva la rete dei padroni di casa con Munari. Il Crotone cerca di reagire ma la Cavese non lascia spazi alla manovra dei calabresi che, nel corso della prima frazione, non si rendono pericolosi nell’area avversaria. Nella ripresa la squadra di Longo è molto più propositiva ma non riesce a bucare la difesa dei padroni di casa che si difendono con ordine e senza grossi difficoltà. Massimo sforzo negli ultimi minuti di gioco del Crotone. In pieno recupero occasione clamorosa per gli ospiti: colpo di testa verso la propria porta di un difensore di casa che chiama al super intervento Boffelli. La partita si conclude dopo 5 minuti di recupero.
Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 24 ottobre
Ore 20:30
Foggia-Altamura 0-1
Sabato 25 ottobre
Ore 14:30
Atalanta U23-Picierno 6-2
Cavese-Crotone 1-0
Ore 17:30
Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12:30
Trapani-Cerignola
Ore 14:30
Catania-Benevento
Cosenza-Potenza
Ore 17:30
Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina
Ore 20:30
Salernitana-Casertana
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 22
- Salernitana 22
- Catania 21
- Casarano 18
- Crotone 17*
- Casertana 17
- Cosenza 16
- Monopoli 15
- Atalanta U23 14*
- Altamura 14*
- Potenza 13
- Latina 12
- Sorrento 11
- Cavese 11*
- Audace Cerignola 10
- Foggia 10*
- Picerno 9*
- Giugliano 9
- Trapani 8 (-8)
- Siracusa 3
*Una partita in più
Prossimo turno, 12ª giornata
Venerdì 31 ottobre
Ore 20:30
Casertana – Catania
Picerno – Cavese
Sabato 1 Novembre
Ore 14:30
Altamura – Cosenza
Audace Cerignola – Atalanta U23
Casarano – Monopoli
Domenica 2 Novembre
Ore 14:30
Crotone – Trapani
Potenza Foggia
Ore 17:30
Giugliano – Siracusa
Latina – Salernitana
Ore 20:30
Benevento – Sorrento