Serie C: sconfitta in casa per il Crotone, pari per il Cosenza in trasferta con qualche rimpianto | CLASSIFICA

Un pareggio ed una sconfitta per le calabresi: questo è il bilancio per Cosenza e Crotone nella 10ª Giornata di Serie C Girone C con le partire che si sono concluse da qualche minuto. Indubbiamente c’è un bel po’ di rammarico per il pari dei lupi: due volte in vantaggio a Sorrento con i goal di Ricciardi e Cimino, raggiunti grazie alle reti dei campani con Plescia e D’Ursi (2-2 finale). La squadra di Buscè ha fatto una buona partita e forse meritava qualcosa in più ma alla fine esce indenne da una trasferta che poteva essere complessa e comunque rimane in piena zona play off.
Per il Crotone, invece, sconfitta in casa per 0-1 contro il Monopoli grazie al goal di Scipioni. Nulla di drammatico, ancora ci sono tantissime partite e sicuramente ci sono squadre più attrezzate dei calabresi, però dalla squadra di Longo si vorrebbe un qualcosa in più per ambire a traguardi importanti.
Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 18 ottobre
Ore 14.30
Casarano-Foggia 0-2
Crotone-Monopoli 0-1
Sorrento-Cosenza 2-2
Ore 17.30
Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12.30
Casertana-Siracusa
Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani
Benevento-Potenza
Catania-Salernitana
Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese
Ore 20.30
Altamura-Picerno
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 22
- Benevento 19
- Catania 18
- Casarano 18*
- Crotone 17*
- Cosenza 16*
- Monopoli 15*
- Casertana 14
- Potenza 13
- Latina 12
- Sorrento 11*
- Audace Cerignola 10
- Foggia 10*
- Picerno 9
- Altamura 8*
- Trapani 8 (-8)
- Atalanta U23 8
- Giugliano 6
- Cavese 5
- Siracusa 3
*1 partita in più
Prossimo turno, 11ª giornata
Venerdì 24 ottobre
Ore 20:30
Foggia – Altamura
Sabato 25 ottobre
Ore 14:30
Atalanta U23 – Picierno
Cavese – Crotone
Ore 17:30
Siracusa – Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12:30
Trapani – Cerignola
Ore 14:30
Catania – Benevento
Cosenza – Potenza
Ore 17:30
Monopoli – Giugliano
Sorrento – Latina
Ore 20:30
Salernitana – Casertana