Serie C: sconfitta in casa per il Crotone, pari per il Cosenza in trasferta con qualche rimpianto | CLASSIFICA

Un pareggio ed una sconfitta per le calabresi: questo è il bilancio per Cosenza e Crotone nella 10ª Giornata di Serie C Girone C con le partire che si sono concluse da qualche minuto. Indubbiamente c’è un bel po’ di rammarico per il pari dei lupi: due volte in vantaggio a Sorrento con i goal di Ricciardi e Cimino, raggiunti grazie alle reti dei campani con Plescia e D’Ursi (2-2 finale). La squadra di Buscè ha fatto una buona partita e forse meritava qualcosa in più ma alla fine esce indenne da una trasferta che poteva essere complessa e comunque rimane in piena zona play off.

Per il Crotone, invece, sconfitta in casa per 0-1 contro il Monopoli grazie al goal di Scipioni. Nulla di drammatico, ancora ci sono tantissime partite e sicuramente ci sono squadre più attrezzate dei calabresi, però dalla squadra di Longo si vorrebbe un qualcosa in più per ambire a traguardi importanti.

Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30

Casarano-Foggia 0-2

Crotone-Monopoli 0-1

Sorrento-Cosenza 2-2

Ore 17.30

Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30

Casertana-Siracusa

Ore 14.30

Atalanta U23-Trapani

Benevento-Potenza

Catania-Salernitana

Ore 17.30

Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30

Altamura-Picerno

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 22 Benevento 19 Catania 18 Casarano 18* Crotone 17* Cosenza 16* Monopoli 15* Casertana 14 Potenza 13 Latina 12 Sorrento 11* Audace Cerignola 10 Foggia 10* Picerno 9 Altamura 8* Trapani 8 (-8) Atalanta U23 8 Giugliano 6 Cavese 5 Siracusa 3

*1 partita in più

Prossimo turno, 11ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia – Altamura

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23 – Picierno

Cavese – Crotone

Ore 17:30

Siracusa – Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani – Cerignola

Ore 14:30

Catania – Benevento

Cosenza – Potenza

Ore 17:30

Monopoli – Giugliano

Sorrento – Latina

Ore 20:30

Salernitana – Casertana