Serie C: sconfitta in casa per il Crotone, pari per il Cosenza in trasferta con qualche rimpianto | CLASSIFICA

Serie C: un pareggio ed una sconfitta per le calabresi, questo è il bilancio per Cosenza e Crotone nella 10ª Giornata di Serie C Girone C

crotone cosenza

Un pareggio ed una sconfitta per le calabresi: questo è il bilancio per Cosenza e Crotone nella 10ª Giornata di Serie C Girone C con le partire che si sono concluse da qualche minuto. Indubbiamente c’è un bel po’ di rammarico per il pari dei lupi: due volte in vantaggio a Sorrento con i goal di Ricciardi e Cimino, raggiunti grazie alle reti dei campani con Plescia e D’Ursi (2-2 finale). La squadra di Buscè ha fatto una buona partita e forse meritava qualcosa in più ma alla fine esce indenne da una trasferta che poteva essere complessa e comunque rimane in piena zona play off.

Per il Crotone, invece,  sconfitta in casa per 0-1 contro il Monopoli grazie al goal di Scipioni. Nulla di drammatico, ancora ci sono tantissime partite e sicuramente ci sono squadre più attrezzate dei calabresi, però dalla squadra di Longo si vorrebbe un qualcosa in più per ambire a traguardi importanti.

Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30
Casarano-Foggia 0-2
Crotone-Monopoli 0-1
Sorrento-Cosenza 2-2

Ore 17.30
Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30
Casertana-Siracusa

Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani
Benevento-Potenza
Catania-Salernitana

Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30
Altamura-Picerno

Classifica Serie C Girone C

  1. Salernitana 22
  2. Benevento 19
  3. Catania 18
  4. Casarano 18*
  5. Crotone 17*
  6. Cosenza 16*
  7. Monopoli 15*
  8. Casertana 14
  9. Potenza 13
  10. Latina 12
  11. Sorrento 11*
  12. Audace Cerignola 10
  13. Foggia 10*
  14. Picerno 9
  15. Altamura 8*
  16. Trapani 8 (-8)
  17. Atalanta U23 8
  18. Giugliano 6
  19. Cavese 5
  20. Siracusa 3

*1 partita in più

Prossimo turno, 11ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia – Altamura

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23 – Picierno
Cavese – Crotone

Ore 17:30

Siracusa – Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani – Cerignola

Ore 14:30

Catania – Benevento
Cosenza – Potenza

Ore 17:30

Monopoli – Giugliano
Sorrento – Latina

Ore 20:30

Salernitana – Casertana

