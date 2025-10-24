Serie C, Nova Basket-Dierre Reggio Calabria: la presentazione del match

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 19 è tempo di quinta di stagione regolare per la Dierre. Gara difficile e delicata sul campo della Nova Basket. L’avversario è tosto: ha vinto a Gioia Tauro, perso a Trapani e vinto il derby con Cocuzza. Golino è il bomber. Carlo Stella il fedelissimo, c’è Paez, Miletic, El Showehy, Daniele Gentile, Llaneza e non solo, roster intrigante e competitivo guidato da Coach Pizzuto. L’allenatore della Nova riabbraccerà Ciccio Inguaggiato, Coach della Dierre ed ex compagno di squadra del tecnico dei siciliani.

La Dierre cerca risposte dopo la combattutissima vittoria ottenuta contro la Virtus Trapani. La gara vinta contro la Virtus ha mostrato alti e bassi, capaci di fare andare in dominio, così come accaduto nelle tre sfide precedenti per larghi tratti così come, subire il ritorno, specialmente al tiro dell’avversario. Ma soprattutto cerca la cinquina in campionato per isolarsi ancor di più in vetta. Non è prevista diretta social.

La Nova giunge all’impegno da un turno di riposo: si giocherà al Palaluxon Building di Torrenova(Me) Arbitrano i signori Arturo Tartamella di Erice e Daniele Nigro di Palermo.