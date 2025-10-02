Serie C, l’A.D. del Catania Vincenzo Grella eletto consigliere del Direttivo di Lega Pro

Si è tenuta stamani l’Assemblea dei club di Lega Pro convocata in via ordinaria ed in via straordinaria elettiva per l’elezione di due componenti non indipendenti del Consiglio Direttivo e per l’elezione suppletiva del Consigliere Federale in quota Lega Pro, in sostituzione di quello decaduto per perdita dei requisiti funzionali. I temi all’ordine del giorno sono stati preceduti da un intervento del Presidente di Lega Pro, Matteo Marani, che ha analizzato e condiviso i risultati ottenuti dall’attuale governance, illustrando al contempo i prossimi passi da compiere. Presenti ai lavori assembleari il Presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, e il Responsabile della CAN C, Daniele Orsato.

Il Presidente dell’Alcione Milano, Giulio Gallazzi, è stato eletto nuovo Consigliere Federale. Mauro Giacca, Presidente del Trento, e Vincenzo Grella, Vicepresidente e amministratore delegato del Catania, sono stati eletti all’interno del Consiglio Direttivo, confermandosi a seguito della surroga per cooptazione dello scorso 25 luglio. “Aver ricevuto questo attestato di fiducia mi rende orgoglioso. È una grande responsabilità e sono entusiasta della nuova avventura. Spero di portare il mio contributo” ha detto il Vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella.