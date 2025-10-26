Serie C, il Trapani rialza la testa: vittoria preziosa contro l’Audace Cerignola. Senza penalizzazione sarebbe 4ª

Una vittoria preziosa, che scaccia i cattivi pensieri dopo la brutta vittoria contro l’Atalanta Under 23 e permette ai granata di uscire dalla zona calda. Il Trapani torna alla vittoria, battendo (e scavalcando) l’Audace Cerignola. Ora la squadra di Aronica è a quota 11 e si avvicina alla zona playoff. Ricordiamo che senza gli 8 punti di penalizzazione, e quindi sul campo, la compagine siciliana sarebbe oggi quarta, a soli tre punti dalle due di vetta.
L’approccio alla gara, da parte del Trapani, è perfetta, letale e aggressiva. E così, in circa 20 minuti, arriva il micidiale uno-due che vale il doppio vantaggio: prima Celeghin dopo 8 minuti, poi Fischnaller al 23′. E’ 2-0 prima della mezz’ora. Gara già in discesa, indirizzata, ma alla mezz’ora Vitale accorcia per gli ospiti. Nella ripresa, però, nessun gol. Finisce 2-1.
Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 24 ottobre
Ore 20:30
Foggia-Altamura 0-1
Sabato 25 ottobre
Ore 14:30
Atalanta U23-Picierno 6-2
Cavese-Crotone 1-0
Ore 17:30
Siracusa-Casarano 4-1
Domenica 26 ottobre
Ore 12:30
Trapani-Cerignola 2-1
Ore 14:30
Catania-Benevento
Cosenza-Potenza
Ore 17:30
Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina
Ore 20:30
Salernitana-Casertana
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 22
- Salernitana 22
- Catania 21
- Casarano 18*
- Crotone 17*
- Casertana 17
- Cosenza 16
- Monopoli 15
- Atalanta U23 14*
- Altamura 14*
- Potenza 13
- Latina 12
- Trapani 11 (-8)*
- Sorrento 11
- Cavese 11*
- Audace Cerignola 10*
- Foggia 10*
- Picerno 9*
- Giugliano 9
- Siracusa 6*
*Una partita in più
Prossimo turno, 12ª giornata
Venerdì 31 ottobre
Ore 20:30
Casertana-Catania
Picerno-Cavese
Sabato 1 Novembre
Ore 14:30
Altamura-Cosenza
Audace Cerignola-Atalanta U23
Casarano-Monopoli
Domenica 2 Novembre
Ore 14:30
Crotone-Trapani
Potenza-Foggia
Ore 17:30
Giugliano-Siracusa
Latina-Salernitana
Ore 20:30
Benevento-Sorrento