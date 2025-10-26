Serie C, il Trapani rialza la testa: vittoria preziosa contro l’Audace Cerignola. Senza penalizzazione sarebbe 4ª

Una vittoria preziosa, che scaccia i cattivi pensieri dopo la brutta vittoria contro l’Atalanta Under 23 e permette ai granata di uscire dalla zona calda. Il Trapani torna alla vittoria, battendo (e scavalcando) l’Audace Cerignola. Ora la squadra di Aronica è a quota 11 e si avvicina alla zona playoff. Ricordiamo che senza gli 8 punti di penalizzazione, e quindi sul campo, la compagine siciliana sarebbe oggi quarta, a soli tre punti dalle due di vetta.

L’approccio alla gara, da parte del Trapani, è perfetta, letale e aggressiva. E così, in circa 20 minuti, arriva il micidiale uno-due che vale il doppio vantaggio: prima Celeghin dopo 8 minuti, poi Fischnaller al 23′. E’ 2-0 prima della mezz’ora. Gara già in discesa, indirizzata, ma alla mezz’ora Vitale accorcia per gli ospiti. Nella ripresa, però, nessun gol. Finisce 2-1.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura 0-1

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picierno 6-2

Cavese-Crotone 1-0

Ore 17:30

Siracusa-Casarano 4-1

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola 2-1

Ore 14:30

Catania-Benevento

Cosenza-Potenza

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano

Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Salernitana 22 Catania 21 Casarano 18* Crotone 17* Casertana 17 Cosenza 16 Monopoli 15 Atalanta U23 14* Altamura 14* Potenza 13 Latina 12 Trapani 11 (-8)* Sorrento 11 Cavese 11* Audace Cerignola 10* Foggia 10* Picerno 9* Giugliano 9 Siracusa 6*

*Una partita in più

Prossimo turno, 12ª giornata

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania

Picerno-Cavese

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza

Audace Cerignola-Atalanta U23

Casarano-Monopoli

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani

Potenza-Foggia

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa

Latina-Salernitana

Ore 20:30

Benevento-Sorrento