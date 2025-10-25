Serie C: il Siracusa vince in casa contro il Casarano rimasto in 10, è la seconda vittoria in campionato | CLASSIFICA

Si sblocca il Siracusa e ottiene la seconda vittoria in campionato contro il Casarano rimasto in 10 uomini (4-1) nella 11ª giornata del Girone C di Serie C. Per i siciliani è un ottimo risultato alla luce delle 9 sconfitte in campionato tante consecutive. La partita. Parte male il Siracusa che passa in svantaggio al 20′ con Chiricò dopo che gli ospiti erano partiti forte. In pieno recupero del primo tempo arriva il pari dei siciliani con Molina. Nella ripresa, al 50′, la svolta della partita con gli ospiti che sono rimasti in 10 per l’espulsione di Celiento. Da lì, la squadra di casa ha iniziato a giocare ed a creare occasioni. Il vantaggio è arrivato al 60′ con Di Palo, Al 67′ 3-1 con Frisenna. Il 4-1 è arrivato all’86’ con Guadagni.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura 0-1

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picierno 6-2

Cavese-Crotone 1-0

Ore 17:30

Siracusa-Casarano 4-1

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola

Ore 14:30

Catania-Benevento

Cosenza-Potenza

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano

Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Salernitana 22 Catania 21 Casarano 18* Crotone 17* Casertana 17 Cosenza 16 Monopoli 15 Atalanta U23 14* Altamura 14* Potenza 13 Latina 12 Sorrento 11 Cavese 11* Audace Cerignola 10 Foggia 10* Picerno 9* Giugliano 9 Trapani 8 (-8) Siracusa 6*

*Una partita in più

Prossimo turno, 12ª giornata

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana – Catania

Picerno – Cavese

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura – Cosenza

Audace Cerignola – Atalanta U23

Casarano – Monopoli

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone – Trapani

Potenza Foggia

Ore 17:30

Giugliano – Siracusa

Latina – Salernitana

Ore 20:30

Benevento – Sorrento