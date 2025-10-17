Serie C, il big match Catania-Salernitana senza tifosi ospiti

“In vista della gara Catania-Salernitana, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la decima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella Regione Campania, per tutti i settori dell’impianto sportivo, e la chiusura del Settore Ospiti”. Così in una nota il Catania comunica che il big match contro la Salernitana sarà senza tifosi ospiti. Il Prefetto della città etnea ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia campana.