Serie C Femminile Volley, inizia in trasferta la stagione della Pallavolo Rossano

Dopo cinque mesi dall’ultima gara ufficiale, la Pallavolo Rossano ASD torna in campo per affrontare una nuova e stimolante stagione nel campionato di Serie C Femminile, massima categoria regionale. L’ultima partita, disputata lo scorso aprile contro la Stella Azzurra Catanzaro, aveva regalato alle bizantine un meritato sesto posto finale. Da allora, la società ha lavorato intensamente per confermare la solidità del gruppo e rinnovare alcuni reparti, mantenendo intatto lo spirito competitivo che da sempre contraddistingue il sodalizio gialloblù.

Nel passaggio tra le due stagioni, l’organico ha registrato alcune uscite importanti – Caterina Greco, Achiropita Ruffo e Daria Prokopenko (per motivi di studio) e Giorgia Speranza, passata al Castrovillari – ma la dirigenza non ha perso tempo nel rinforzare la squadra con innesti di grande spessore tecnico e umano.

A disposizione di coach Luigi Zangaro, riconfermato alla guida tecnica per dare continuità al progetto sportivo, ci saranno le colonne portanti Martina Domanico, Sara Genova, Laura Pereira, Michela Falcone, Alba Greco, Marika Grillo, Veronica Risuleo, Federica Novello, Asia Sommario e Morena Scorpaniti. A loro si aggiungono il rientro di Valeria Diaco e Federica Ciollaro, oltre alla promozione in prima squadra della giovane Sara Curia.

Il mercato estivo ha portato tre rinforzi di rilievo: l’esperta palleggiatrice Fabiola De Araujo, proveniente dal San Lucido; la centrale ucraina Margarita Dziunik, reduce da esperienze nella Bundesliga tedesca; e soprattutto il ritorno di Valentina Martilotti, atleta cresciuta nel vivaio rossanese e protagonista per anni tra Serie B1 e A2. Il debutto ufficiale della stagione è fissato per domenica 12 ottobre alle ore 17, sul parquet del Palagallo di via Iannone, a Santa Maria di Catanzaro, contro lo Sporting Magna Graecia. Una gara tutt’altro che semplice, poiché la formazione del capoluogo regionale, neopromossa ma ambiziosa, ha rinforzato notevolmente il proprio organico e punta a un campionato di vertice.

Per la squadra bizantina sarà quindi fondamentale approcciare la gara con concentrazione, determinazione e spirito di gruppo, mettendo in pratica quanto costruito durante la preparazione estiva. “Abbiamo lavorato molto in palestra, sia sul piano tecnico che mentale – ha dichiarato coach Zangaro –. Ora è il momento di trasformare il lavoro fatto in prestazioni solide e consapevoli. Il gruppo è unito, motivato e desideroso di fare bene“.

“Siamo pronti a vivere una nuova stagione con entusiasmo e senso di appartenenza. La Pallavolo Rossano ASD rappresenta un punto di riferimento sportivo e sociale per il territorio e, ancora una volta, scenderà in campo con la passione e la professionalità che ci contraddistinguono. Ringraziamo tutte le atlete, lo staff tecnico e i partner che hanno creduto nel nostro progetto. L’obiettivo resta quello di crescere, consolidare la nostra presenza nel massimo campionato regionale e onorare i colori della città di Rossano“.