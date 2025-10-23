Serie C femminile, derby al PalaBoccioni: la Puliservice sfida New Teodosisos

Attesa per il derby reggino di Serie C femminile che sabato al PalaBoccioni vedrà affrontarsi la Puliservice Reggio Calabria e la New Teodosidos alle ore 19. Una partita che promette spettacolo e agonismo, trasmessa in diretta Facebook su ReggioTv, con replica domenica mattina sul digitale terrestre, al canale 77. Le ragazze di mister Franco Giglietta e di Luciano Azzarà affrontano l’impegno con un doppio obiettivo: continuare la striscia di vittorie dopo il successo al tie-break ottenuto a Gioia Tauro e rispettare il positivo trend casalingo, nato dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro Filadelfia.

La New Teodosidos si presenta come avversaria più che temibile. Squadra che da anni milita in serie C, è formata da giocatrici esperte e di qualità. Tra le sue file spicca Marta Pugliatti, leader della squadra, giocatrice importante e fuoricategoria. A guidare il gioco c’è la palleggiatrice Katia Romeo, anche lei top per questo campionato, dotata di ottima tecnica e visione di gioco. Completano il quadro la centrale Falcone, l’opposto Foti e Alessandra Cangemi, atleta di equilibrio molto forte nei fondamentali di seconda linea. La New Teodosidos arriva dalla vittoria per 3-0 nell’unica partita fin qui disputata in trasferta contro Rodino Siderno, un risultato che ne conferma le ambizioni.

La gara della Puliservice si inserisce in un ricco programma al PalaBoccioni. Le ragazze scenderanno in campo subito dopo la sfida della Amaro Dhelios maschile, team inserito sempre all’interno del network Sportspecialist, che affronterà la Volo Volley Lamezia, in una giornata interamente dedicata al volley reggino. Tutte convocate le protagoniste amaranto viste nelle prime due uscite, pronte a dare battaglia in un derby che non è solo punti in classifica ma anche orgoglio cittadino.

Il weekend di volley non finisce qui. Domenica 26 ottobre, alle ore 18, tutti gli occhi del Volley Calabrese saranno puntati su Galatone per l’esordio assoluto in campionato della Domotek Volley. Al suo secondo anno in Serie A3, la prima squadra, allenata da Antonio Polimeni, affronterà in trasferta una neopromossa descritta come preparata e con una gran voglia di vincere.