Serie C, Crotone in scioltezza: 3-0 al Picerno e terzo posto in classifica

Super Crotone in uno dei match del sabato del girone C di Serie C. Facile 3-0 al Picerno, per la compagine di Longo, che regola gli avversari già dopo il primo tempo. Zunno e Gomez, in dieci minuti, la aprono e chiudono intorno alla mezz’ora (le due reti tra 29′ e 41′). Tris nel finale con Murano al 78′. Gara mai in discussione, con i pitagorici bravi ad approcciare bene e a mettere subito alle spalle il tonfo interno contro la Casertana. Ora, in attesa delle sfide di domani, è terzo posto momentaneo, a due punti dal duo Benevento-Salernitana (i sanniti hanno perso ieri a Latina).
Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 3 ottobre
Ore 20.30
Latina-Benevento 1-0
Sabato 4 ottobre
Ore 14.30
Atalanta-Foggia 1-1
Ore 17.30
Crotone-Picerno 3-0
Domenica 5 ottobre
Ore 14.30
Casertana-Casarano
Catania-Siracusa
Salernitana-Cavese
Trapani-Giugliano
Ore 17.30
Altamura-Potenza
Sorrento-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 16*
- Salernitana 16
- Crotone 14*
- Cosenza 12
- Casarano 12
- Catania 12
- Casertana 11
- Potenza 11
- Monopoli 11
- Latina 11*
- Audace Cerignola 10
- Picerno 9*
- Altamura 7
- Foggia 7*
- Sorrento 6
- Giugliano 5
- Atalanta U23 5*
- Cavese 5
- Trapani 4 (-8)
- Siracusa 3
*1 partita in più
Prossimo turno, 9ª giornata
Sabato 11 ottobre
Ore 14.30
Foggia-Crotone
Giugliano-Catania
Picerno-Casertana
Domenica 12 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento
Ore 17.30
Benevento-Altamura