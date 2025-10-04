Serie C, Crotone in scioltezza: 3-0 al Picerno e terzo posto in classifica

Facile 3-0 al Picerno per il Crotone, che regola gli avversari già dopo il primo tempo

Crotone
Foto FC Crotone

Super Crotone in uno dei match del sabato del girone C di Serie C. Facile 3-0 al Picerno, per la compagine di Longo, che regola gli avversari già dopo il primo tempo. Zunno e Gomez, in dieci minuti, la aprono e chiudono intorno alla mezz’ora (le due reti tra 29′ e 41′). Tris nel finale con Murano al 78′. Gara mai in discussione, con i pitagorici bravi ad approcciare bene e a mettere subito alle spalle il tonfo interno contro la Casertana. Ora, in attesa delle sfide di domani, è terzo posto momentaneo, a due punti dal duo Benevento-Salernitana (i sanniti hanno perso ieri a Latina).

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30
Latina-Benevento 1-0

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30
Atalanta-Foggia 1-1

Ore 17.30
Crotone-Picerno 3-0

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30
Casertana-Casarano
Catania-Siracusa
Salernitana-Cavese
Trapani-Giugliano

Ore 17.30
Altamura-Potenza
Sorrento-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 16*
  2. Salernitana 16
  3. Crotone 14*
  4. Cosenza 12
  5. Casarano 12
  6. Catania 12
  7. Casertana 11
  8. Potenza 11
  9. Monopoli 11
  10. Latina 11*
  11. Audace Cerignola 10
  12. Picerno 9*
  13. Altamura 7
  14. Foggia 7*
  15. Sorrento 6
  16. Giugliano 5
  17. Atalanta U23 5*
  18. Cavese 5
  19. Trapani 4 (-8)
  20. Siracusa 3

*1 partita in più

Prossimo turno, 9ª giornata

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30
Foggia-Crotone
Giugliano-Catania
Picerno-Casertana

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento

Ore 17.30
Benevento-Altamura

Ultimi approfondimenti di Sport