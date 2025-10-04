Serie C, Crotone in scioltezza: 3-0 al Picerno e terzo posto in classifica

Super Crotone in uno dei match del sabato del girone C di Serie C. Facile 3-0 al Picerno, per la compagine di Longo, che regola gli avversari già dopo il primo tempo. Zunno e Gomez, in dieci minuti, la aprono e chiudono intorno alla mezz’ora (le due reti tra 29′ e 41′). Tris nel finale con Murano al 78′. Gara mai in discussione, con i pitagorici bravi ad approcciare bene e a mettere subito alle spalle il tonfo interno contro la Casertana. Ora, in attesa delle sfide di domani, è terzo posto momentaneo, a due punti dal duo Benevento-Salernitana (i sanniti hanno perso ieri a Latina).

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30

Latina-Benevento 1-0

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30

Atalanta-Foggia 1-1

Ore 17.30

Crotone-Picerno 3-0

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30

Casertana-Casarano

Catania-Siracusa

Salernitana-Cavese

Trapani-Giugliano

Ore 17.30

Altamura-Potenza

Sorrento-Monopoli

Audace Cerignola-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

Benevento 16* Salernitana 16 Crotone 14* Cosenza 12 Casarano 12 Catania 12 Casertana 11 Potenza 11 Monopoli 11 Latina 11* Audace Cerignola 10 Picerno 9* Altamura 7 Foggia 7* Sorrento 6 Giugliano 5 Atalanta U23 5* Cavese 5 Trapani 4 (-8) Siracusa 3

*1 partita in più

Prossimo turno, 9ª giornata

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30

Foggia-Crotone

Giugliano-Catania

Picerno-Casertana

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Casertana

Casarano-Audace Cerignola

Cavese-Trapani

Cosenza-Atalanta U23

Potenza-Latina

Siracusa-Sorrento

Ore 17.30

Benevento-Altamura