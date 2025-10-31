Serie C Basket, NOVA affronta Castanea. Pizzuto-Gentile: “gara complicatissima”

Dopo la vittoria contro la Dierre Reggio Calabria, la NOVA Basket è pronta a tornare in campo per la sesta giornata del campionato di Serie C. La sfida che vedrà i ragazzi di coach Pizzuto e coach Gentile affrontare il Castanea Basket Messina è in programma domani, sabato 1 novembre alle ore 19, nella Palestra Comunale “Ritiro” di Messina. Dopo l’importante vittoria contro la squadra reggina di coach Inguaggiato, la squadra biancoblu si prepara a una sfida intensa e ricca di insidie.

Il Castanea, reduce dalla sconfitta contro la Virtus Trapani al termine di una partita punto a punto, vorrà immediatamente riscattarsi davanti al proprio pubblico, potendo contare su giocatori di grande qualità ed esperienza come Husam Kabir Omar Yousif, Emmanuele Giannullo, Antonio Barbera e Roberto Bellomo, tutti elementi capaci di spostare gli equilibri della gara.

Una partita che dunque non sarà semplice. A testimonianza di ciò, le parole del duo tecnico Pizzuto-Gentile: “sappiamo che ci attende una partita difficile contro un avversario ben organizzato, che farà di tutto per tornare a vincere. Castanea è una squadra fisica e di talento, con giocatori di alto livello per la categoria. Noi arriviamo da una vittoria importante, che ci ha dato entusiasmo ma anche la consapevolezza che ogni partita è una battaglia e che non abbiamo ancora fatto nulla.

Dopo la sconfitta di Trapani siamo tornati con i piedi per terra: lavoriamo ogni giorno per migliorare e crescere come gruppo. Ormai nessuno ci sottovaluterà più, non che prima lo facessero, ma dovremo essere ancora più bravi a confermare sul campo ciò che stiamo costruendo“.