Serie C Basket, la Dierre cala il poker: vittoria di misura a Trapani

Quarta vittoria in altrettante gare per la Dierre Basketball Reggio Calabria che vince 79-76 grazie a un break decisivo nel quarto periodo. Trapani battuta ma mai doma.

In una Palacalafiore sempre più coinvolgente, la Dierre Basketball Reggio Calabria ha mantenuto la sua striscia perfetta in Serie C Unica, superando una tenacissima Virtus Trapani in una gara giocata costantemente a strappi, decisa solo negli ultimi, concitati secondi.

Quella del sabato è la quarta vittoria in altrettante gare disputate per la compagine di Coach Inguaggiato, che consolida la sua posizione di vertice.

Il primo quarto è stato molto equilibrato, con le due squadre che si sono studiate e non si sono mai allontanate nel punteggio: bianco blu subito a punti con Scortica, mentre Gentile riscalda la mano per gli ospiti. I siciliani, come un mantra, hanno risposto colpo su colpo, aggrappandosi alla partita fino a conquistare il primo vantaggio all’inizio del quarto periodo sfruttando troppi momenti in down dei reggini.

Proprio quando la partita sembrava poter pendere dalla parte degli ospiti, con un Lorenzo Genovese in grande spolvero, è arrivato il break devastante dei reggini: un parziale di 12-0 che sembrava aver messo la parola fine alla contesa, Alescio condottiero mentale, anche in schiacciata, Scortica leader. Ma la Virtus, con l’orgoglio da neopromossa, non si è arresa e ha costruito una nuova, pericolosissima rimonta, guidata dagli atleti di Coach Napoli, in una sfida dal finale thrilling.

Il finale però, è tutto per il team di casa, che può festeggiare davanti al proprio pubblico:l’ultima gestione con la corsa di un eroico Epifani, in campo in imperfette condizioni, è la fotografia di una gara sudata ma vinta.

La Virtus si è dimostrata orfana di un pezzo importante come Ariel Svoboda, costretto a guardare dalla panchina. Dall’altra parte, i reggini hanno vinto nonostante diversi atleti non fossero al top della condizione. Bene il capitano Scortica, autore di una prova importante per sé e per la squadra, così come il giovane Alescio, Marini e Fazzari.

Per gli ospiti, da segnalare le ottime prestazioni di Lorenzo Genovese, Rizzo e Campoya, quest’ultimo autore di una doppia schiacciata che ha infiammato la panchina trapanese.

TABELLINO DIERRE – VIRTUS TRAPANI: 79-76 (20-18,16-13,20-24,23-21)

DIERRE (79): Petrovic 2, Miljanic 7, Alescio 8, Scortica 22 Votano 0, Iannó 0, La Mastra 3, Marini 6, Fazzari 11, Arrighini 3, Epifani 4, Cernic 13.

All. Inguaggiato, Ass. Marcianò

VIRTUS TRAPANI (76): Pace 6, Rizzo 12, Genovese L. 11, Gentile 14, Alfonso 2, Svoboda , Costadura 2, Frisella 13, Campoya 11, Cirobisi 2, Genovese F. 3, Nicosia.

All. Napoli

Arbitri i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme ed Alessandro Prestia di Catanzaro.