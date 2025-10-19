Serie C, Amaro Dhelios Reggio Calabria Volley ko al tie-break a Rende

Una sconfitta di misura, che lascia il sapore amaro di un’occasione mancata. È quella subita dalla giovane Dhelios, sconfitta per 3-2 sul campo dell’agguerrita Innova Volley in una battaglia durata cinque set. I parziali raccontano una gara tosta e combattuta punto su punto: 25-16, 23-25, 17-25, 25-21, 15-12.

La partita è stata un vero e proprio rollercoaster emotivo. La squadra è passata da momenti di buon gioco, caratterizzati da azioni tecnicamente abili, a fasi dense di errori ,specialmente in battuta. Un momento chiave è stato il quarto set, dove gli amaranto si erano portati avanti, per poi pagare qualche errore di troppo in battuta, un dettaglio costante che ha permesso agli avversari di rientrare in gara.

A brillare in campo reggino è stato Domenico Scopelliti. La sua esperienza si è rivelata fondamentale, fornendo alla squadra il giusto equilibrio e guidando i compagni nei momenti più delicati.

Purtroppo, alcuni fondamentali hanno mostrato le loro criticità: in primis il servizio, seguito da una ricezione a tratti traballante. Proprio dopo azioni giocate con grande qualità, la squadra cadeva spesso in battute fuori campo o in ricezioni inefficaci, regalando punti preziosi.

Il tie-break è stato il cuore della risultante finale che concede un punto in trasferta agli amaranto. La Dhelios è arrivata fino al 12 pari, dimostrando di poter competere e vince. Tuttavia, la gestione delle fasi conclusive è stata fatale: alcuni dettagli hanno avuto un impatto negativo e, in definitiva, decisivo. Il fattore campo, in questi frangenti, ha fatto la differenza.

Alla fine, si può guardare al bicchiere mezzo pieno: un punto fuori casa è stato conquistato, segno di una prestazione corale e combattiva alla prima assoluta trasferta del club. Eppure, resta la consapevolezza che poteva sicuramente andare meglio.

Ora non c’è tempo per i rimpianti. La squadra di mister Roberto D’Aquino è già proiettata al prossimo impegno: sabato 25 ottobre, alle ore 17:00, gli amaranto scenderanno in campo al PalaBoccioni per sfidare la Volo Virtus Lamezia. Un’occasione per tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico.