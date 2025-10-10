Serie B, ufficializzate date e orari dalla 13ª alla 18ª giornata: quando giocheranno Catanzaro e Palermo

Ufficializzate date e orari dalla 13ª alla 18ª giornata di Serie B

Esultanza Catanzaro Iemmello

La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari delle partite dalla 13ª alla 18ª giornata. Catanzaro spesso in campo al venerdì, in anticipo. In mezzo, anche il turno di lunedì 8 dicembre e del post Natale e Santo Stefano. Di seguito tutto il programma.

13a GIORNATA

Venerdì 21 novembre 2025

ore 20.30 CATANZARO – PESCARA

Sabato 22 novembre 2025

ore 15.00 AVELLINO – EMPOLI
ore 15.00 CARRARESE – REGGIANA
ore 15.00 V. ENTELLA – PALERMO

ore 17.15 PADOVA – VENEZIA

ore 19.30 BARI – FROSINONE

Domenica 23 novembre 2025

ore 15.00 MANTOVA – SPEZIA
ore 15.00 MODENA – SÜDTIROL

ore 17.15 MONZA – CESENA

Lunedì 24 novembre 2025

ore 20.30 SAMPDORIA – JUVE STABIA

14a GIORNATA

Venerdì 28 novembre 2025

ore 20.30 CESENA – MODENA

Sabato 29 novembre 2025

ore 15.00 EMPOLI – BARI
ore 15.00 PESCARA – PADOVA
ore 15.00 REGGIANA – FROSINONE
ore 15.00 SÜDTIROL – AVELLINO
ore 15.00 VENEZIA – MANTOVA

ore 17.15 CATANZARO – V. ENTELLA

ore 19.30 PALERMO – CARRARESE

Domenica 30 novembre 2025

ore 15.00 JUVE STABIA – MONZA

ore 17.15 SPEZIA – SAMPDORIA

15a GIORNATA

Domenica 7 dicembre 2025

ore 17.15 EMPOLI – PALERMO

ore 19.30 SAMPDORIA – CARRARESE

Lunedì 8 dicembre 2025

ore 12.30 MODENA – CATANZARO

ore 15.00 AVELLINO – VENEZIA
ore 15.00 FROSINONE – JUVE STABIA
ore 15.00 MANTOVA – REGGIANA
ore 15.00 MONZA – SÜDTIROL
ore 15.00 PADOVA – CESENA

ore 17.15 BARI – PESCARA

ore 19.30 V. ENTELLA – SPEZIA

16ª GIORNATA

Venerdì 12 dicembre 2025

ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA

Sabato 13 dicembre 2025

ore 15.00 JUVE STABIA – EMPOLI
ore 15.00 REGGIANA – PADOVA
ore 15.00 SPEZIA – MODENA
ore 15.00 SÜDTIROL – BARI
ore 15.00 VENEZIA – MONZA

ore 17.15 CATANZARO – AVELLINO

ore 19.30 CESENA – MANTOVA

Domenica 14 dicembre 2025

ore 15.00 CARRARESE – V. ENTELLA

ore 17.15 PESCARA – FROSINONE

17a GIORNATA

Venerdì 19 dicembre 2025

ore 20.30 BARI – CATANZARO

Sabato 20 dicembre 2025

ore 15.00 CESENA – JUVE STABIA
ore 15.00 FROSINONE – SPEZIA
ore 15.00 MODENA – VENEZIA
ore 15.00 MONZA – CARRARESE
ore 15.00 PADOVA – SAMPDORIA

ore 17.15 AVELLINO – PALERMO

ore 19.30 PESCARA – REGGIANA

Domenica 21 dicembre 2025

ore 15.00 V. ENTELLA – SÜDTIROL

ore 17.15 MANTOVA – EMPOLI

18a GIORNATA

Venerdì 26 dicembre 2025

ore 17.15 MODENA – MONZA

Sabato 27 dicembre 2025

ore 12.30 SPEZIA – PESCARA

ore 15.00 CARRARESE – MANTOVA
ore 15.00 CATANZARO – CESENA
ore 15.00 EMPOLI – FROSINONE
ore 15.00 JUVE STABIA – SÜDTIROL
ore 15.00 SAMPDORIA – REGGIANA
ore 15.00 VENEZIA – V. ENTELLA

ore 17.15 PALERMO – PADOVA

ore 19.30 BARI – AVELLINO

Ultimi approfondimenti di Sport