Serie B, ufficializzate date e orari dalla 13ª alla 18ª giornata: quando giocheranno Catanzaro e Palermo

La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari delle partite dalla 13ª alla 18ª giornata. Catanzaro spesso in campo al venerdì, in anticipo. In mezzo, anche il turno di lunedì 8 dicembre e del post Natale e Santo Stefano. Di seguito tutto il programma.
13a GIORNATA
Venerdì 21 novembre 2025
ore 20.30 CATANZARO – PESCARA
Sabato 22 novembre 2025
ore 15.00 AVELLINO – EMPOLI
ore 15.00 CARRARESE – REGGIANA
ore 15.00 V. ENTELLA – PALERMO
ore 17.15 PADOVA – VENEZIA
ore 19.30 BARI – FROSINONE
Domenica 23 novembre 2025
ore 15.00 MANTOVA – SPEZIA
ore 15.00 MODENA – SÜDTIROL
ore 17.15 MONZA – CESENA
Lunedì 24 novembre 2025
ore 20.30 SAMPDORIA – JUVE STABIA
14a GIORNATA
Venerdì 28 novembre 2025
ore 20.30 CESENA – MODENA
Sabato 29 novembre 2025
ore 15.00 EMPOLI – BARI
ore 15.00 PESCARA – PADOVA
ore 15.00 REGGIANA – FROSINONE
ore 15.00 SÜDTIROL – AVELLINO
ore 15.00 VENEZIA – MANTOVA
ore 17.15 CATANZARO – V. ENTELLA
ore 19.30 PALERMO – CARRARESE
Domenica 30 novembre 2025
ore 15.00 JUVE STABIA – MONZA
ore 17.15 SPEZIA – SAMPDORIA
15a GIORNATA
Domenica 7 dicembre 2025
ore 17.15 EMPOLI – PALERMO
ore 19.30 SAMPDORIA – CARRARESE
Lunedì 8 dicembre 2025
ore 12.30 MODENA – CATANZARO
ore 15.00 AVELLINO – VENEZIA
ore 15.00 FROSINONE – JUVE STABIA
ore 15.00 MANTOVA – REGGIANA
ore 15.00 MONZA – SÜDTIROL
ore 15.00 PADOVA – CESENA
ore 17.15 BARI – PESCARA
ore 19.30 V. ENTELLA – SPEZIA
16ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre 2025
ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA
Sabato 13 dicembre 2025
ore 15.00 JUVE STABIA – EMPOLI
ore 15.00 REGGIANA – PADOVA
ore 15.00 SPEZIA – MODENA
ore 15.00 SÜDTIROL – BARI
ore 15.00 VENEZIA – MONZA
ore 17.15 CATANZARO – AVELLINO
ore 19.30 CESENA – MANTOVA
Domenica 14 dicembre 2025
ore 15.00 CARRARESE – V. ENTELLA
ore 17.15 PESCARA – FROSINONE
17a GIORNATA
Venerdì 19 dicembre 2025
ore 20.30 BARI – CATANZARO
Sabato 20 dicembre 2025
ore 15.00 CESENA – JUVE STABIA
ore 15.00 FROSINONE – SPEZIA
ore 15.00 MODENA – VENEZIA
ore 15.00 MONZA – CARRARESE
ore 15.00 PADOVA – SAMPDORIA
ore 17.15 AVELLINO – PALERMO
ore 19.30 PESCARA – REGGIANA
Domenica 21 dicembre 2025
ore 15.00 V. ENTELLA – SÜDTIROL
ore 17.15 MANTOVA – EMPOLI
18a GIORNATA
Venerdì 26 dicembre 2025
ore 17.15 MODENA – MONZA
Sabato 27 dicembre 2025
ore 12.30 SPEZIA – PESCARA
ore 15.00 CARRARESE – MANTOVA
ore 15.00 CATANZARO – CESENA
ore 15.00 EMPOLI – FROSINONE
ore 15.00 JUVE STABIA – SÜDTIROL
ore 15.00 SAMPDORIA – REGGIANA
ore 15.00 VENEZIA – V. ENTELLA
ore 17.15 PALERMO – PADOVA
ore 19.30 BARI – AVELLINO