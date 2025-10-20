Serie B Interregionale, Rende cede in casa contro il quotato Monopoli

Bim Bum basket Rende torna a giocare dopo il turno di riposo senza Lazzari, tenuto a riposo per un trauma muscolare, ma con Sam Usai, il play giunto in Calabria nella giornata di venerdì. Il Monopoli mostra da subito i muscoli e con Zupan, Savoldelli, Azzano e Spatti detta legge in lungo e in largo sin dal primo quarto (8 a 20 al 7′). Si gioca a viso aperto e a gran ritmo. 20 a 29 nel secondo periodo, poi massimo vantaggio (21 a 42 al 6’con tripla di Mastrototaro). Piccola reazione dei rendesi che cercano di scuotersi con conclusione di Cagnacci e schiacciata di Yeyap. 28 a 43. All’intervallo si va sul 32 a 49.

Nel terzo quarto, gli uomini di Di Martino provano a rientrare con canestro di Cagnacci (37 a 49). Poi nuovo e decisivo allungo dei pugliesi che approfittano di qualche svista arbitrale e scavano il solco decisivo che porterà al 47 a 71 di fine quarto. L’ultimo quarto è accademia: la Bim Bum dà l’opportunità di esordire in campionato a Mario Gagliardi e Lorenzo Cerchiaro, due promettenti giovani del 2010. 66 a 96 il punteggio finale.

“Ora bisogna trovare le energie e la testa per affrontare la trasferta di domenica prossima, a Bari, dove la Bim Bum proverà a trovare il successo esterno“, il messaggio della società a fine gara.