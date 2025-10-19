Serie B Interregionale, colpo di mercato per Rende: arriva Usai in regia

E’ arrivato in casa biancorossa Samuele Usai, playmaker classe 2005. Scuola Fortitudo dove ha svolto tutte le giovanili. Lo scorso anno a Montecchio (RE) in serie C (32 presenze) e l’anno prima a Fidenza in B Interregionale (14 presenze). Sam è un ragazzo motivato e lavoratore. “Ci aspettiamo cose buone da lui in cabina di regia”, fa sapere la società attraverso Pierpaolo Carbone. Già oggi, il nuovo acquisto sarà a disposizione di coach Di Martino.

“Entro in corsa nel cammino di questo grande gruppo dove dirigenza, staff tecnico e squadra mi hanno accolto fin da subito facendomi sentire a casa. Era da mesi che aspettavo questo tipo di proposta e l’opportunità alla fine è arrivata. Insieme ai miei compagni metterò dedizione e spirito di sacrificio in campo lottando su ogni pallone allo scopo di raggiungere tutti gli obiettivi stagionali messi in cantiere”, le sue prime parole. Cresce l’attesa dunque. Partita importante e testa al campionato appena iniziato.