Serie B Interregionale, Catanzaro ko in casa contro Messina

Era uno scontro diretto tra potenziali outsider, oltre che tra due squadre che vestono i colori giallorossi, quello tra Catanzaro e Messina. Il team guidato da coach Sidoti ha avuto nettamente la meglio su quello di coach Sant’Ambrogio, a cui non è bastato aggiudicarsi uno scintillante primo quarto 22-13. Già nel secondo quarto i peloritani recuperano interamente lo svantaggio e chiudono il primo tempo in vantaggio di quattro lunghezze, 37-41.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Academy, anziché mettere a frutto le indicazioni dello staff tecnico, si scompone non riuscendo a trovare più il bandolo della matassa. Difatti, difende male ed attacca peggio, non riuscendo più ad impensierire gli ospiti, che si aggiudicano il terzo tempino 12-20 anche grazie ad una prova cinque stelle lusso del play Marinelli, nonché ad una solida prestazione del centrone Chakir. I giallorossi di casa tentano una resistenza un po’ approssimativa, che non riesce a produrre particolari effetti concreti. E si arriva all’ultima frazione, nella quale i catanzaresi devono giocarsi il tutto per tutto. Ebbene, non accade alcunché in tal senso. Sempre il performante Marinelli prosegue nel suo show, addirittura traguardando un altisonante 40 di valutazione, che lo consacra Mvp e Top scorer della gara.

Anche l’ultimo quarto lo vincono i giallorossi ospiti, fissando il punteggio finale sul 65-83, che proietta la Basket School verso le zone alte della classifica. L’Academy ora dovrà lavorare sodo per preparare il derby contro Rende al Palaquattromiglia, posto che le condizioni per un rilancio ci sono tutte, ovviamente, basta volerlo fortemente.

Tabellino Catanzaro-Messina 65-83 (22/13, 15/28, 12/20, 16/22)

BASKET ACADEMY CATANZARO: Greco, Mainoldi, Battaglia 4, Gaye, Albertinazzi, Canestrari 7, Giovannini, Bartolozzi 16, Okiljevic 9, Tyrtyshnyk 16 ,Basile 4, Giglio 9.

Coach: I. Sant’ Ambrogio

Ass.: N. Sabbatino

Ass.: F. Tunno

BASKET SCHOOL MESSINA: Lo Iacono 4, Marinelli 26, Vinciguerra 13, Iannicelli 6, Chakir 15, Warden 19, Fei, Busco, Serraino, Sakovic.

Coach: G. Sidoti

Arbitri dell’incontro:

F. Catalano

P. Russo