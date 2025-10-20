Serie B Interregionale, Catanzaro ko a Matera: la capolista passa 99-92

I giallorossi di Catanzaro smentiscono i pronostici della vigilia che li volevano pesantemente soccombenti al Pala Sassi di Matera. Invece, i ragazzi di coach Sant’Ambrogio tengono testa al team di coach Miriello, visto che, a 50’’ dalla sirena, sono sotto solo di due, 93-91, peraltro in un finale apertissimo. Poi, due falli inutili commessi con leggerezza tattica dai catanzaresi, fanno sì che il risultato finale si attesti sul 99-92 per i lucani.

E dire che in avvio di gara i giallorossi sono sembrati deconcentrati e scarsamente reattivi, tanto che il primo quarto si chiude sul 29-23. La musica cambia totalmente nel secondo tempino, allorquando l’Academy, trascinata dal capitano Battaglia in versione three pointer, si aggiudica la frazione 20-24, toccando al 5’ un vantaggio massimo di nove punti e riducendo ad appena due punti lo svantaggio alla fine del primo tempo, così tamponando lo straripante materano Smith, che firma ben 27 punti prima dell’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa tentano più volte l’allungo con Zanetti e Roberto. I giallorossi resistono con Bartolozzi, Okiljevic e Battaglia, contenendo lo svantaggio a 5 punti. Si arriva, quindi, all’ultimo quarto con Tyrtyshnyk che finalmente afferma il suo ruolo di fuciliere scelto mettendone addirittura 18. Ma Roberto, Zanetti ed ancora Smith continuano a centrare la retina, finché non si arriva a quei fatidici ultimi 50’’, di cui in premessa, laddove l’Academy non ha la lucidità per piazzare il guizzo decisivo ed aggiudicarsi la gara in volata.

Ovviamente, visto il punteggio finale, vale il detto: gli attacchi hanno prevalso sulle difese. Di certo, partita spettacolare ed esito incerto fino a 50’’ dal termine. In ogni caso, l’Academy ha fatto un’ottima prestazione contro la capolista in solitaria del girone, che dispone di autentiche bocche di fuoco. Anche in questa partita, lo staff tecnico catanzarese ha potuto fare affidamento sul contributo energetico dei performanti under. Domenica prossima l’Academy tornerà tra le braccia del suo pubblico per affrontare la Basket School di coach Sidoti.

Tabellino Matera-Catanzaro 99-92 (29/23, 20/24, 24/21, 26/24)

Matera: Belgrano, Smith 37, Zanetti 12, Markus 11, Roberto 24, Carlucci, Valle 11, Dottorin, Divac, Longobardi, De Mola 3, Bischetti 1.

Coach: R. Miriello

Ass. : J. Minafra, Ass. : A. Conterosito

Catanzaro: Greco 6, Battaglia 15, Saye 4, Canestrari 8, Bartolozzi 26, Okiljevic 8, Tyrtyshnyk 18, Basile, Giglio 5, Dozic 2.

Coach: I. Sant’ Ambrogio

Ass: N. Sabbatino, Ass.: F. Tunno

Arbitri dell’incontro: F. Farina Valaori, A. Procaci