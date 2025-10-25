Serie B Interregionale, Bari-Rende: la presentazione del match

Nuovo appuntamento in Serie B Interregionale per i ragazzi della Bim Bum Basket Rende, attesi domenica 26 ottobre alle ore 18:00 sul parquet del Palabalestrazzi di Bari per affrontare la Tecnoleva Adria Bari. Una trasferta impegnativa ma carica di entusiasmo, con l’obiettivo di portare in campo grinta, gioco di squadra e voglia di riscatto. Il match si disputerà in Via Turati, nel cuore sportivo della città pugliese, dove i biancorossi cercheranno di imporre il proprio ritmo contro una formazione solida e ben organizzata. La sfida promette intensità e spettacolo, in un contesto che metterà alla prova la tenuta mentale e fisica del gruppo rendese.

L’ambiente è carico: staff tecnico e giocatori hanno lavorato con determinazione durante la settimana per preparare al meglio questa trasferta. La parola d’ordine è una sola: discontinuità. Dopo le prime uscite stagionali, la Bim Bum vuole riprendere il proprio percorso e dimostrare di poter competere con autorità anche lontano dalle mura amiche.

“Siamo pronti a dare tutto – fanno sapere dalla squadra – e a portare la nostra energia fino a Bari. Vogliamo onorare la maglia e continuare a crescere, partita dopo partita”.

Appuntamento dunque a domenica, ore 18:00: forza Rende, è tempo di basket!