Serie B, Catanzaro-Palermo senza tifosi ospiti. Esplode la rabbia degli ultrà rosanero: il durissimo comunicato

Il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Palermo per l’incontro che domenica 25 ottobre la formazione siciliana giocherà in Calabria. “Il provvedimento è stato adottato – si legge in una nota stampa della Prefettura – in seguito alle risultanze svolte dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, su conforme parere del questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, che ha evidenziato elevati profili di rischio in ragione dell’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata anche nel recente passato in turbative ed episodi d’intemperanza”.

“Non potevamo fare diversamente – ha affermato il prefetto De Rosa – dopo gli episodi di violenza tra le opposte tifoserie avvenuti in passato, anche durante lo scorso campionato, in occasione delle concomitanti trasferte degli ultras catanzaresi e siciliani. L’auspicio é che queste misure possano servire ad evitare per il futuro l’adozione di analoghi provvedimenti. Le partite di calcio devono essere occasioni di svago e di divertimento e non momenti in cui sfogare rancori e violenze”.

La pesantissima reazione della Curva Nord 12 Palermo

Non è la prima volta che ai tifosi rosanero viene vietata una trasferta. Per questo, la Curva Nord 12 del Palermo è esplosa con un durissimo comunicato. “Anche questa volta ci viene vietata la possibilità di sostenere i nostri colori in trasferta. Ormai limitare la libertà di assistere ad una partita è diventata un abitudine e una facile quanto ridicola soluzione giustificata da presunte rivalità legate a episodi di violenza di cui non ricordiamo neanche l’esistenza. È evidente che qualcuno vuole estirpare la passione, addirittura arrivano i primi tentativi di giocare partite di campionato fuori dall’Italia, per fini puramente economici e ci chiediamo quali altre iniziative ancora bisogna attendere per comprendere che ‘il calcio non è più della gente’ ma un giocattolo di business per una cricca di profittatori” si legge.

“Nessuna tutela per chi si sbatte ad organizzare una trasferta che per tante tifoserie come la nostra non è una cosa semplice. Siamo stanchi, l’incompetenza ormai è palese… e forse non è solo incompetenza ma un disegno preciso per fermare tutte quelle tifoserie che hanno un grosso seguito e che qualcuno non riesce a gestire!” hanno aggiunto gli ultrà siciliani.