Serie A2 Volley, Akademia Sant’Anna lotta ma si arrende a Roma

Sconfitta per il Gruppo Formula 3 Messina al “PalaTiziano” di Roma. Le SuperGirls di coach Bonafede non riescono nel tentativo di espugnare l’impianto capitolino, come già fatto nel Memorial “Simonetta Avalle” lo scorso settembre, e cedono in quattro set a Roma Volley Club l’intera posta (3-1: 25-14, 22-25, 25-23, 25-21). Seconda sconfitta di fila per le siciliane, dopo quella interna con Concorezzo, mentre per le Wolves di coach Cuccarini si tratta del primo successo stagionale. Uscita anzitempo il capitano Kenia Carcaces per un lieve risentimento muscolare.

In classifica, alla luce del successo nell’anticipo di sabato del Club Italia contro Casalmaggiore e in attesa degli altri risultati, Gruppo Formula 3 Messina e Roma Volley Club in quarta e quinta posizione con 3 punti.

Prossimo impegno: sabato 1 Novembre – ore 15.30 – si tornerà al “PalaRescifina”. Di fronte, la formazione lombarda di Costa Volpino.

Starting Six

Messina schiera in campo la diagonale Tisma-Viscioni, Carcaces e Zojzi posto 4, le centrali Campagnolo e Colombo, Ferrara libero. Risponde Roma Volley Club con la palleggiatrice Guiducci, Perovic sua opposta, Mason e Angelina posto 4, Guidi e Consoli al centro, Zannoni libero.

Riepilogo del match

1°set (25-14)

Il servizio di Consoli apre il parziale. Il primo punto lo firma la capitana messinese Carcaces. Si sbloccano le romane per merito di un ostico turno al servizio di Angelina e coach Bonafede interrompe immediatamente il gioco (3-2). Ottima distribuzione della nuova regista, sponda siciliana, Andrea Tisma. A referto anche le due opposte, Perovic e Viscioni. Si portano a +4 le ragazze di Coach Cuccarini. Doppio cambio per Messina: dentro Rizzieri e l’esordiente in maglia giallo-rossa, Rachele Rastelli (10-6). Break importante per le messinesi grazie al turno al servizio di Zojzi che riporta sotto le ospiti (-2). Time out Roma (11-9). Il muro di Guidi su Carcaces spinge nuovamente le padrone di casa a +4. Altra interruzione messinese. Troppi errori per Messina e il distacco aumenta +7. Il muro di Rastelli prova a spezzare il ritmo delle capitoline, ma quest’ultime, senza timori, continuano ed esprimere un ottimo sistema di gioco. Massimo vantaggio per Roma +11 (24-13). Ci pensa Consoli a chiudere il parziale.

Top scorer: Kenia Carcaces 6 (Gruppo Formula 3 Messina). Errori: 4 (Roma Volley Club), 12 (Gruppo Formula 3 Messina).

2° set (22-25)

Gara equilibrata in avvio di set (6-6). Carcaces trascina la propria squadra; per Roma, invece, fondamentali le difese di Zannoni e gli attacchi di Angelina per ricostruire e mantenere l’equilibrio (11-11). Un parziale molto tirato, dove entrambe le formazioni esrpimono un alto livello di gioco. Il primo break è di Roma, grazie ai due punti conquistati da Angelina (17-15). Carcaces riporta Messina alla parità. Entra Bosso al posto di Mason. +1 Messina grazie al muro di Zojzi e Cuccarini chiama il primo time out del set (19-20). Sono fondamentali per le ragazze di coach Bonafede gli errori in attacco delle romane +3 (19-22). Altra interruzione per le capitoline. Messina alza il ritmo nel momento più importante del parziale, con una Zojzi ritrovata in attacco. Il muro di Guiducci e l’attacco di Perovic provano a cambiare l’inerzia del momento che però sorride alle messinesi. E’, infatti, un tentativo spezzato dal muro di Colombo a chiudere il set.

Top scorer: Kenia Carcaces 7 (Gruppo Formula 3 Messina). Errori: 6 (Roma Volley Club), 11 (Gruppo Formula 3 Messina).

3° set (25-23)

La pipe di Carcaces segna il primo punto del parziale. Si portano in parità le padrone di casa con Guidi. Subito break per Roma e coach Bonafede prova a fermare la buona partenza delle avversarie, interrompendo il gioco (5-3). Efficaci gli attacchi di Zojzi che trascinano Messina alla rimonta (6-6). Un’ottima forma, quella della schiacciatrice messinese e dell’opposta capitolina, punti di riferimento per le rispettive registe. Viscioni viene murata da Guidi e Roma prova la fuga. +2 per le ragazze di coach Cuccarini (15-13). Gli errori di Consoli regalano alle ospiti una nuova parità. Entra Oggioni per rinforzare la ricezione messinese. Tensione nel finale del set: diversi falli a testimoniarlo. Un’ingiocabile Perovic ostacola la determinazione avversaria: è parità ristabilita (23-23). L’attacco fuori di Carcaces offre a Roma la possibilità di conquistare il set: ci pensa proprio Perovic a chiudere.

Top scorer: Nikoleta Perovic 7 (Roma Volley Club).

Errori: 6 (Roma Volley Club), 9 (Gruppo Formula 3 Messina).

4°set (25-21)

Buona la partenza delle padrone di casa (+2). L’ace di Colombo consente l’aggancio (2-2). Nuovo distacco romano, merito del punto al servizio di Angelina e dell’attacco di Bosso. Prova a caricare la propria squadra Zojzi, ma è una Messina fallosa e Roma ne approfitta (8-4). Buono l’ace di Landucci per accorciare le distanze. Guiducci mura Zojzi e carica le sue compagne. Primo time out ospite del set. Avanzano le ragazze di coach Cuccarini, doppiando le siciliane (12-6). Il muro di Tisma e gli attacchi di Carcaces dimezzano le distanze (13-10). Le romane non ci stanno e stabiliscono nuovamente il precedente vantaggio. Eccellente la centrale siciliana Chiara Landucci: mette a terra due monster block consecutivi e due ace (19-17). Con molta pazienza, le messinesi si portano al -1 ma Angelina piazza due punti fondamentali per raggiungere la palla match. E’ Perovic a chiudere i conti.

Top scorer: Nikoleta Perovic e Giulia Angelina 5 (Roma Volley Club).

Errori: 7 (Roma Volley Club), 11 (Gruppo Formula 3 Messina).

MVP del match: Gaia Guiducci (Roma Volley Club), Top Spiker dell’incontro: Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina) con 22 punti (20 in attacco con il 44 %, 1 muro e 1 ace), Top Blocker: Ludovica Guidi (Roma Volley Club) con 3 muri, Top Acers: Giulia Angelina (Roma Volley Club) con 3 servizi vincenti.

Le dichiarazioni post-match

Coach Fabio Bonafede: “l’approccio non è stato dei migliori. Primo set troppo timido con tanti errori gratuiti. Devo dire, invece, che poi la squadra ha reagito. Un secondo e un terzo set di livello. Nel terzo ci è mancato lo spunto per chiudere i punti decisivi. Eravamo avanti; purtroppo, quando fai delle scelte che non portano risultati, tieni in partita gli avversari”.

Tabellino SMI Roma Volley vs Gruppo Formula 3 Messina 3-1 (25-14, 22-25, 25-23, 25-21)

SMI Roma Volley: Perovic 19, Mason 1, Cantoni n.e., Consoli 4, Biesso n.e., Baratella 0, Angelina 17, Guidi 10, Zannoni (L) 0, Sbano (L) n.e., Bosso 6, Pecorari n.e., Guiducci 3.

1st Coach: G. Cuccarini, 2nd Coach: A. Di Peco

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma 5, Rizzieri 0, Zojzi 17, Colombo 6, Felappi 1, Ferrara (L) 0, Landucci 4, Viscioni 7, Campagnolo 2, Carcases 22, Rastelli 1, Oggioni 0.

1st Coach: F. Bonafede, 2nd Coach: F. Ferrara

Arbitri: Lorenzo De Luca, Eleonora Candeloro

Video check: Immacolata Arienzo

Segnapunti federale: Gabriele Arghittu

Durata set: 23’, 31’, 31, 36’

SMI Roma Volley: ace 4, bs 10,muri 8, errori 20

Gruppo Formula 3 Messina: ace 6, bs 15, muri 7, errori 36

Attacco: 44%- 40%

Ricezione pos.:63%-51%

MVP: Gaia Guiducci (Roma Volley Club)