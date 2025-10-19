Serie A, la caduta delle grandi: weekend ricco di sorprese, dopo il Napoli KO anche la Juve con la magia di Nico Paz

Una settimana di sosta e poi un weekend di sorprese. Siamo ancora a domenica pomeriggio, eppure già la Serie A ha regalato già emozioni non previste. A partire da ieri pomeriggio, con la caduta del Napoli di Conte a Torino. Ieri sera, accelerata di Bonny e Inter vittoriosa a Roma, sponda giallorossa, nonostante l’assalto di Gasperini nella ripresa. Ora, in vetta, è bagarre, con tre squadre a 15 punti. Ma il weekend di sorprese è proseguito questo pomeriggio, con la sconfitta della Juventus a Como. Protagonista? Uno dei più attesi, Nico Paz, che vince il confronto con Yldiz e illumina il “Sinigaglia” con una magia a giro in contropiede, che vale il 2-0 finale dopo l’iniziale vantaggio locale in avvio di gara. Il Como, con questo successo, è a ridosso delle big, ha agganciato proprio la Juve ed è a soli tre punti dalle tre di vetta. Ecco, le sorprese non sono tre, ma ce n’è una quarta.