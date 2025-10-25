Serie A Basket, un super Allen non basta a Trapani: Tortona vince con un quarto periodo da urlo

Primo quarto alla pari (19-19) poi un quarto per uno fino alla fine. Il secondo (34-27) e il quarto (36-26) vanno a Tortona che piazza 34 e 36 punti, 70 complessivi, un exploit che gli permette di vincere la gara contro Trapani che resta scientificamente sulla media del 27 (27 / 28 / 26). Una costanza che, in questo caso specifico, non premia i siciliani sconfitti 108-100. La sintesi di un saturday night di Serie A avvincente, quello fra Tortona e Trapani che vede i padroni di casa agganciare a quota 6 le capolista Brescia e Trento.
Super prova di Vital con 25 punti, sono 22 quelli di Baldasso. A Trapani non bastano i 22 con 7 rimbalzi e 6 assist dell’ex Memphis Grizzlies Timmy Allen. Sono 17 i punti di Alibegovic, 14 per Hurt, in doppia cifra anche Eboua e Petrucelli con 10 punti a testa.
Classifica Serie A Basket
- Brescia 6
- Trento 6
- Tortona 6
- Cremona 4
- Venezia 4
- Olimpia Milano 4
- Reggio Emilia 4
- Virtus Bologna 4
- Trieste 2
- Cantù 2
- Varese 2
- Napoli 2
- Trapani 2 (-4)
- Sassari 0
- Udine 0
- Treviso 0
* Una gara in più