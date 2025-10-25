Serie A Basket, un super Allen non basta a Trapani: Tortona vince con un quarto periodo da urlo

Primo quarto alla pari (19-19) poi un quarto per uno fino alla fine. Il secondo (34-27) e il quarto (36-26) vanno a Tortona che piazza 34 e 36 punti, 70 complessivi, un exploit che gli permette di vincere la gara contro Trapani che resta scientificamente sulla media del 27 (27 / 28 / 26). Una costanza che, in questo caso specifico, non premia i siciliani sconfitti 108-100. La sintesi di un saturday night di Serie A avvincente, quello fra Tortona e Trapani che vede i padroni di casa agganciare a quota 6 le capolista Brescia e Trento.

Super prova di Vital con 25 punti, sono 22 quelli di Baldasso. A Trapani non bastano i 22 con 7 rimbalzi e 6 assist dell’ex Memphis Grizzlies Timmy Allen. Sono 17 i punti di Alibegovic, 14 per Hurt, in doppia cifra anche Eboua e Petrucelli con 10 punti a testa.

Classifica Serie A Basket

Brescia 6 Trento 6 Tortona 6 Cremona 4 Venezia 4 Olimpia Milano 4 Reggio Emilia 4 Virtus Bologna 4 Trieste 2 Cantù 2 Varese 2 Napoli 2 Trapani 2 (-4) Sassari 0 Udine 0 Treviso 0

* Una gara in più