Serie A Basket, un super Allen non basta a Trapani: Tortona vince con un quarto periodo da urlo

Trapani cede in trasferta nel saturday night di Serie A: i siciliani sconfitti da Tortona che aggancia la vetta

Timmy Allen Trapani Shark
Foto Instagram @trapanishark

Primo quarto alla pari (19-19) poi un quarto per uno fino alla fine. Il secondo (34-27) e il quarto (36-26) vanno a Tortona che piazza 34 e 36 punti, 70 complessivi, un exploit che gli permette di vincere la gara contro Trapani che resta scientificamente sulla media del 27 (27 / 28 / 26). Una costanza che, in questo caso specifico, non premia i siciliani sconfitti 108-100. La sintesi di un saturday night di Serie A avvincente, quello fra Tortona e Trapani che vede i padroni di casa agganciare a quota 6 le capolista Brescia e Trento.

Super prova di Vital con 25 punti, sono 22 quelli di Baldasso. A Trapani non bastano i 22 con 7 rimbalzi e 6 assist dell’ex Memphis Grizzlies Timmy Allen. Sono 17 i punti di Alibegovic, 14 per Hurt, in doppia cifra anche Eboua e Petrucelli con 10 punti a testa.

Classifica Serie A Basket

  1. Brescia 6
  2. Trento 6
  3. Tortona 6
  4. Cremona 4
  5. Venezia 4
  6. Olimpia Milano 4
  7. Reggio Emilia 4
  8. Virtus Bologna 4
  9. Trieste 2
  10. Cantù 2
  11. Varese 2
  12. Napoli 2
  13. Trapani 2 (-4)
  14. Sassari 0
  15. Udine 0
  16. Treviso 0

* Una gara in più

