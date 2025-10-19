Serie A Basket, Trapani vince a Cantù: Eboua devastante, ottimo l’ex Viola Rossato | CLASSIFICA

Primi due punti della stagione per Trapani, arrivati alla terza giornata, con tre vittorie in tre gare. E no, non è un errore. Visto il -4 di penalizzazione, la formazione siciliana ha dovuto prima togliere il segno meno, poi smuovere lo zero. Senza malus sarebbe prima in classifica insieme a Brescia in attesa di Bologna impegnata nel posticipo del lunedì contro Cremona. Poco male, la regular season conta il giusto, soprattutto se Trapani continua a mantenere questo passo.
Vittoria netta a Cantù per i ragazzi del presidente Antonini, usciti dal PalaFiLineDesio con il risultato di 63-81. Devastante Eboua con 18 punti e 16 rimbalzi, ottimo Ford con 16, bene anche l’ex Viola Riccardo Rossato con 12 punti. Gli azzurri Giordano Bortolani con 15 punti e Grant Basile con 14 non bastano ai padroni di casa per arginare la forza della Shark.
Risultati 3ª Giornata Serie A Basket
Sabato 18 ottobre
Ore 20:00
Venezia-Trieste 102-66
Domenica 19 ottobre
Ore 12:00
Sassari-Olimpia Milano 72-76
Ore 16:00
Trento-Tortona 89-75
Ore 18:00
Reggio Emilia-Varese 103-79
Ore 18:30
Cantù-Trapani 63-81
Ore 19:00
Treviso-Napoli 79-86
Ore 20:00
Udine-Brescia 72-81
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:00
Bologna-Cremona
Classifica Serie A Basket
- Brescia 6
- Virtus Bologna 4*
- Trento 4
- Tortona 4
- Venezia 4
- Reggio Emilia 4
- Olimpia Milano 4
- Cremona 2*
- Trapani 2 (-4)
- Trieste 2
- Varese 2
- Napoli 2
- Cantù 2
- Sassari 0
- Udine 0
- Treviso 0
* Una gara in meno
Calendario 4ª Giornata Serie A Basket
Sabato 25 ottobre
Ore 20:00
Varese-Trento
Ore 20:30
Tortona-Trapani
Domenica 26 ottobre
Ore 16:00
Olimpia Milano-Venezia
Ore 17:00
Brescia-Cantù
Ore 17:30
Basket Napoli-Reggio Emilia
Ore 18:00
Trieste-Udine
Ore 19:00
Virtus Bologna-Sassari
Ore 20:00
Cremona-Treviso