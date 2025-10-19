Serie A Basket, Trapani vince a Cantù: Eboua devastante, ottimo l’ex Viola Rossato | CLASSIFICA

Primi due punti della stagione per Trapani, arrivati alla terza giornata, con tre vittorie in tre gare. E no, non è un errore. Visto il -4 di penalizzazione, la formazione siciliana ha dovuto prima togliere il segno meno, poi smuovere lo zero. Senza malus sarebbe prima in classifica insieme a Brescia in attesa di Bologna impegnata nel posticipo del lunedì contro Cremona. Poco male, la regular season conta il giusto, soprattutto se Trapani continua a mantenere questo passo.

Vittoria netta a Cantù per i ragazzi del presidente Antonini, usciti dal PalaFiLineDesio con il risultato di 63-81. Devastante Eboua con 18 punti e 16 rimbalzi, ottimo Ford con 16, bene anche l’ex Viola Riccardo Rossato con 12 punti. Gli azzurri Giordano Bortolani con 15 punti e Grant Basile con 14 non bastano ai padroni di casa per arginare la forza della Shark.

Risultati 3ª Giornata Serie A Basket

Sabato 18 ottobre

Ore 20:00

Venezia-Trieste 102-66

Domenica 19 ottobre

Ore 12:00

Sassari-Olimpia Milano 72-76

Ore 16:00

Trento-Tortona 89-75

Ore 18:00

Reggio Emilia-Varese 103-79

Ore 18:30

Cantù-Trapani 63-81

Ore 19:00

Treviso-Napoli 79-86

Ore 20:00

Udine-Brescia 72-81

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:00

Bologna-Cremona

Classifica Serie A Basket

Brescia 6 Virtus Bologna 4* Trento 4 Tortona 4 Venezia 4 Reggio Emilia 4 Olimpia Milano 4 Cremona 2* Trapani 2 (-4) Trieste 2 Varese 2 Napoli 2 Cantù 2 Sassari 0 Udine 0 Treviso 0

* Una gara in meno

Calendario 4ª Giornata Serie A Basket

Sabato 25 ottobre

Ore 20:00

Varese-Trento

Ore 20:30

Tortona-Trapani

Domenica 26 ottobre

Ore 16:00

Olimpia Milano-Venezia

Ore 17:00

Brescia-Cantù

Ore 17:30

Basket Napoli-Reggio Emilia

Ore 18:00

Trieste-Udine

Ore 19:00

Virtus Bologna-Sassari

Ore 20:00

Cremona-Treviso