Senti chi parla… l’Iran mette in guardia: “nucleare USA seria minaccia per la pace”

Nei giorni scorsi Donald Trump ha annunciato che gli USA, in risposta a quanto stanno già facendo altri Paesi, riprenderà i test sul nucleare. Una scelta che ha incontrato il disappunto di diversi Paesi di tutto il mondo, fra i quali anche l’Iran. Sì, proprio l’Iran che per anni è stato una minaccia in Medio Oriente, a causa dei suoi siti nucleari poi bombardati da USA e Israele nei mesi scorsi, oggi critica gli USA sulla scelta relativa al nucleare

“Dopo aver rinominato il dipartimento alla Difesa in dipartimento della Guerra – ha denunciato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi su X – un bullo dotato di armi nucleari riprenderà i test delle armi atomiche“. Si tratta, ha proseguito il capo della diplomazia di Teheran, di “una mossa irresponsabile e regressiva e una minaccia seria alla pace ed alla sicurezza internazionali“.

Araghchi ha quindi esortato la comunità internazionale a unirsi contro gli Stati Uniti per ritenerlo responsabile di “normalizzare la proliferazione di questi armi orribili“.