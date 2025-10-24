Seminara, partiti i lavori di ampliamento del cimitero comunale | INTERVISTA

Al via i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Seminara, cittadina in provincia di Reggio Calabria. L’attuale Amministrazione, guidata dal Sindaco Giovanni Piccolo, sin dall’inizio del proprio mandato ha posto come obiettivo prioritario la risoluzione del problema della saturazione degli spazi cimiteriali. “Questo risultato – dichiara il primo cittadino ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb – è il frutto di una volontà politica chiara e di un lavoro amministrativo rigoroso, portato avanti senza mai perdere di vista l’obiettivo finale”.

“Abbiamo affrontato ostacoli, superato lungaggini burocratiche e recuperato un progetto che per troppi anni era rimasto fermo, trasformandolo in un’opera concreta e realizzabile“, puntualizza il sindaco Piccolo.