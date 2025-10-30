Seminara, bombola di gas davanti la porta del Comune. Il sindaco: “atto vergognoso, non ci faremo intimidire” | INTERVISTE

“Nella notte, ignoti hanno compiuto un gesto vile e irresponsabile depositando una bombola di gas davanti alla porta del Comune. Si tratta di un atto vergognoso, che condanniamo con fermezza e che non intimidirà in alcun modo la nostra azione amministrativa“, è quanto afferma il sindaco di Seminara, Giovanni Piccolo. “L’Amministrazione comunale continuerà con determinazione sulla strada tracciata: quella della legalità, della trasparenza e del servizio alla comunità. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente e con grande professionalità, evitando conseguenze ben più gravi. Un ringraziamento particolare va anche ai cittadini che, con senso civico, hanno segnalato immediatamente l’accaduto”, rimarca il primo cittadino.

“Il sottoscritto, in qualità di Sindaco, informerà personalmente la cittadinanza sugli sviluppi della vicenda, nel segno della massima trasparenza e della fiducia reciproca che ci lega come comunità. La nostra città saprà reagire con unità e coraggio, perché nessuna intimidazione potrà fermare il cammino della legalità e del bene comune”, conclude il sindaco.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: