“Se eletto, Calabria riconoscerà la Palestina”, Tridico come Ricci: nelle Marche il flop è stato clamoroso

“Esprimo la mia solidarietà e preoccupazione per la grande azione di coraggio” degli attivisti “che stanno portando aiuti a Gaza; è gravissimo quello sta succedendo in queste ore con questi attivisti attaccati da Israele in modo vergognoso“. È quanto dichiarato da Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Calabria, al ‘Confronto’ su SkyTg24 sottolineando: “riconosceremo lo Stato di Palestina quando sarò eletto presidente. E’ un atto di dovere morale e un segnale politico“.

Tridico sembra voler seguire le orme di Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche. Ecco… non è andata benissimo. Il candidato del centrodestra Acquaroli ha stravinto con il 52.6%, Ricci si è fermato al 44.1%. In tanti gli hanno contestato la troppa attenzione rivolta alla Palestina, alla ricerca del consenso spicciolo, e l’aver perso di vista la questione regionale.

Chissà se la volontà di ‘staccare’ la Calabria dal resto dell’Italia e riconoscere lo Stato della Palestina porterà i suoi frutti nel weekend elettorale o finirà come nelle Marche, con un flop clamoroso.