Scuola Paritaria a Messina: scoperti lavoratori in nero e videosorveglianza illegale | DETTAGLI

Il personale ordinario e tecnico del Contingente INL Sicilia in servizio a Messina, in congiunta con personale INPS, ha effettuato nei giorni scorsi un controllo in una scuola paritaria in un comune della provincia. All’interno dei locali sono stati trovati 7 lavoratori, uno dei quali è risultato in nero e sprovvisto della visita medica e della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La struttura ha provveduto immediatamente a sanare l’irregolarità accertata mediante la regolarizzazione del lavoratore e il pagamento della relativa sanzione.

Gli ispettori hanno inoltre rilevato l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza installato illegittimamente, in quanto non era stata richiesta la preventiva autorizzazione al competente Ispettorato provinciale del Lavoro di Messina. Le sanzioni contestate ammontano complessivamente ad oltre 8.000 euro.