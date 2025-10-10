Scuola: aperte le candidature per i concorsi ordinari, disponibili oltre 58 mila posti | INFO

Le domande per partecipare ai concorsi per docenti saranno aperte fino al 29 ottobre 2025, con posti disponibili in tutte le scuole italiane, dalla primaria alla secondaria

A partire dalle ore 14 di oggi, 10 ottobre 2025, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione ai concorsi ordinari per posti comuni e di sostegno nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che i posti disponibili sono 58.135, di cui 27.376 destinati alla scuola primaria e dell’infanzia, e 30.759 alla scuola secondaria. Di questi, 50.866 riguardano posti comuni, mentre 7.269 sono per il sostegno. Le domande potranno essere inviate fino alle 23:59 del 29 ottobre 2025.

