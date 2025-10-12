Scontri a Gaza City fra milizie d’opposizione e Hamas: morto il figlio del leader dei terroristi? | VIDEO

Scontri a Gaza City, nella giornata che precede la consegna degli ostaggi israeliani. Ma questa volta, Israele non c’entra. Conflitto a fuoco registrato fra le milizie d’opposizione e i terroristi di Hamas. Diversi morti e feriti. Secondo quanto circola sui social media palestinesi, il figlio del leader di Hamas Basem Naaim sarebbe stato ucciso durante uno scontro con il clan Daghmush.

Al-Jazeera riferisce che diversi membri di Hamas sono stati uccisi negli scontri con il clan Daghmush, fra i quali anche Saleh al-Jaafari, content creator palestinese, secondo quanto riportato da fonti palestinesi. I morti in totale sarebbero 27.