Sciopero per Gaza, l’ambasciatore di Israele a Roma: “molti sono anti-governo, cosa c’entrano con i palestinesi?”

“Molti dimostranti non sanno nemmeno per cosa stanno protestando“. L’ambasciatore Israeliano a Roma, Jonathan Peled, lo ha detto chiaro e tondo, ospite a “L’aria che Tira” su La7. Peled, commentando le manifestazioni di piazza che hanno portato in strada diverse migliaia di persone in tutta Italia, da Nord a Sud, ha sottolineato che diversi manifestanti sono in strada per protestare contro il governo, contro l’establishment, appartengono a gruppi anarchici e di estrema sinistra. Cosa c’entrano con Gaza e con i palestinesi?

